На митинге в сквере "Родина" присутствовало более 270 человек

В субботу, 20 октября, в самарском сквере "Родина" в митинге принимали участие более 270 человек. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, в 11:00 стартовало мероприятие, посвященное выражению гражданской позиции в поддержку трудящихся, пенсионеров, ветеранов Самарской области и за социальную справедливость.