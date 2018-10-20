"Крылья" сыграли вничью с "Уралом" в Екатеринбурге

В матче 11-го тура Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" на выезде в Екатеринбурге сыграли вничью с "Уралом" — 1:1.

Счет был открыт на 29-й минуте. После заброса мяча в штрафную Николай Димитров отдал пас на Андрея Панюкова, который расстрелял пустой угол ворот Сергея Рыжикова — 1:0.

Самарцы отыгрались в начале второго тайма. На 51-й минуте Башкиров совершил отбор на половине поля соперника и отдал пас на Йоана Молло. Французский полузащитник нанес удар в дальний угол. Ярослав Годзюр с огромным трудом отбил мяч в сторону прямо на Максима Канунникова. Нападающий в падении отправил снаряд в сетку — 1:1.

Отметим, что заканчивали этот матч команды в неполных составах. На 54-й минуте у "Крыльев" за вторую желтую карточку был удален Виталий Денисов, а на 87-й минуте у хозяев за повторное предупреждение поле покинул Алексей Евсеев.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут 29 октября. На "Самара Арене" команда Миодрага Божовича сыграет с "Зенитом" из Санкт-Петербурга. Начало встречи — в 19:00.