"Крылья" сыграли вничью с "Уралом" в Екатеринбурге

В матче 11-го тура Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" на выезде в Екатеринбурге сыграли вничью с "Уралом" — 1:1.
Счет был открыт на 29-й минуте. После заброса мяча в штрафную Николай Димитров отдал пас на Андрея Панюкова, который расстрелял пустой угол ворот Сергея Рыжикова — 1:0.
Самарцы отыгрались в начале второго тайма. На 51-й минуте Башкиров совершил отбор на половине поля соперника и отдал пас на Йоана Молло. Французский полузащитник нанес удар в дальний угол. Ярослав Годзюр с огромным трудом отбил мяч в сторону прямо на Максима Канунникова. Нападающий в падении отправил снаряд в сетку — 1:1.
Отметим, что заканчивали этот матч команды в неполных составах. На 54-й минуте у "Крыльев" за вторую желтую карточку был удален Виталий Денисов, а на 87-й минуте у хозяев за повторное предупреждение поле покинул Алексей Евсеев.
Следующий матч "Крылья Советов" проведут 29 октября. На "Самара Арене" команда Миодрага Божовича сыграет с "Зенитом" из Санкт-Петербурга. Начало встречи — в 19:00.
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))