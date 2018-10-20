16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Крылья" сыграли вничью с "Уралом" в Екатеринбурге Молодежка "Крыльев Советов" проиграла "Уралу" - 1:2 Полиция: Экспертиза подтвердила, что игрок "Крыльев Советов" управлял авто пьяным На главном поле "Металлурга" завершается укладка синтетического покрытия Матч "Крыльев Советов" с "Уралом" рассудит Алексей Сухой

Футбол Спорт

"Крылья" сыграли вничью с "Уралом" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати

В матче 11-го тура Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" на выезде в Екатеринбурге сыграли вничью с "Уралом" — 1:1.

Счет был открыт на 29-й минуте. После заброса мяча в штрафную Николай Димитров отдал пас на Андрея Панюкова, который расстрелял пустой угол ворот Сергея Рыжикова — 1:0.

Самарцы отыгрались в начале второго тайма. На 51-й минуте Башкиров совершил отбор на половине поля соперника и отдал пас на Йоана Молло. Французский полузащитник нанес удар в дальний угол. Ярослав Годзюр с огромным трудом отбил мяч в сторону прямо на Максима Канунникова. Нападающий в падении отправил снаряд в сетку — 1:1.

Отметим, что заканчивали этот матч команды в неполных составах. На 54-й минуте у "Крыльев" за вторую желтую карточку был удален Виталий Денисов, а на 87-й минуте у хозяев за повторное предупреждение поле покинул Алексей Евсеев.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут 29 октября. На "Самара Арене" команда Миодрага Божовича сыграет с "Зенитом" из Санкт-Петербурга. Начало встречи — в 19:00.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

Лилия Борханова 03 июля 2018 05:54 Дмитрий Шляхтин: "Вопрос дальнейшего существования Академии Коноплева не стоит в принципе"

Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.

Александр Иванов 07 мая 2018 04:45 "Крылья Советов" оформили выход в премьер-лигу

С возвращением, Команда!

Дочь Дикого 28 апреля 2018 13:25 Фанаты "КС": "Самара Арена" - стадион европейского уровня, даже мирового

Дима, ПРИВЕТ))

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4