87 человек посетили V Oсtober Beer Festival на "Балтике" в Самаре

20 октября, на всех заводах "Балтики" от Санкт-Петербурга до Хабаровска отметили V Oсtober Beer Festival (18+). Организаторы юбилейного фестиваля рассказали об особенностях производства качественного пива, которое выигрывает престижные европейские конкурсы и радует поклонников напитка по всему миру.
В этом году Oсtober Beer Festival отпраздновали на восьми пивоварнях "Балтики" в Санкт-Петербурге, Туле, Воронеже, Ярославле, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Самаре и Хабаровске.
С самых первых шагов гости окунулись в атмосферу большого пивного праздника. Вместе с экспертами компании они отправились в увлекательное путешествие в сердце пивоварен, чтобы разгадать секрет эталонного пива, производимого на "Балтике", и увидеть весь процесс производства: от варки сусла до розлива готовой продукции. Участники познакомились с современными технологиями и нюансами профессии пивовара, а также узнали, как создаются разнообразные сорта пива превосходного качества.
Гости виртуально посетили крупные дегустационные конкурсы Великобритании и Бельгии, триумфаторами которых стали сваренные на "Балтике" сорта. На британском International Beer Challenge в этом году призовые места получили безалкогольное пиво "Балтика 0", классический лагер "Балтика 3", специальные сорта "Балтика 4", "Балтика 6 Портер" и "Балтика 8 Пшеничное", а также "Арсенальное". А на Superior Taste Award в Брюсселе экспертное жюри отметило высокое качество "Балтики 0" и самого популярного экспортного пива в России — дортмундера "Балтика 7". Эти трофеи пополнили и без того богатую коллекцию, состоящую из более 670 наград российских и международных конкурсов.
Все полученные знания участники фестиваля закрепили в интеллектуальной викторине Beer Quiz, самые активные и эрудированные получили памятные медали юбилейного фестиваля и призы от компании "Балтика", чтобы ощутить приятное послевкусие праздника.
Алена Родионова, посетитель October beer festival — 2018 на заводе "Балтика-Самара": "Мы с мужем уже были на экскурсии на "Балтике", и в этот раз решили приехать вместе с родителями. Здорово, что вместе с рассказом о богатой истории пивоварения, процессе производства, контроле качества формат феста включает и интерактивы, и конкурсы, и создает настоящий фестивальный антураж и атмосферу! Мы попробовали свои силы в конкурсах, сделали "фестивальные" фото и, конечно, попробовали новые сорта пива. Увезли с собой яркие впечатления и новые знания о пиве и пивоварении".
Алексей Козлов, сотрудник филиала "Балтика-Самара" и участник October October beer festival — 2018: "Очень приятно, что у компании есть традиция проведения такого праздника. Это отличный повод пригласить друзей на завод, чтобы познакомить с нашим пивом и работой пивоварни, а также с широким культурным контекстом пивных конкурсов и фестивалей. Знания о пиве и пивоварении, знакомство с новейшим оборудованием и работой завода в целом формируют уважение к пиву как продукту и способствуют развитию культуры потребления пива!".
Фотографии с мероприятий по всей России можно посмотреть на официальной странице компании ВКонтакте. Записаться на регулярные экскурсии по производству на заводах "Балтики" можно по ссылке (18+).
Последние комментарии
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?
Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.
Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.