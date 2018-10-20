В ДТП в мкр. Крутые ключи пострадал трехлетний пассажир автобуса

В пятницу, 19 октября, в Красноглинском районе произошло ДТП с участием 38-летней женщины-водителя, ехавшей в 16:20 на автомобиле Renault Sandero в мкр. Крутые Ключи по ул. Мира со стороны ул. Е. Золотухина в направлении ул. В. Жалнина, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, напротив дома № 15 по ул. Мира при перестроении она не уступила дорогу попутному автобусу Hyundai County маршрута № 205 с 10 пассажирами и 50-летним водителем за рулем и столкнулась с ним.

В результате ДТП телесные повреждения получил трехлетний пассажир автобуса, который сидел на руках у матери в середине салона. Ребенок госпитализирован в травматологическое отделение. По факту ДТП проводится проверка.