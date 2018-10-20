В ДТП в мкр. Крутые ключи пострадал трехлетний пассажир автобуса

В пятницу, 19 октября, в Красноглинском районе произошло ДТП с участием 38-летней женщины-водителя, ехавшей в 16:20 на автомобиле Renault Sandero в мкр. Крутые Ключи по ул. Мира со стороны ул. Е. Золотухина в направлении ул. В. Жалнина, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, напротив дома № 15 по ул. Мира при перестроении она не уступила дорогу попутному автобусу Hyundai County маршрута № 205 с 10 пассажирами и 50-летним водителем за рулем и столкнулась с ним.
В результате ДТП телесные повреждения получил трехлетний пассажир автобуса, который сидел на руках у матери в середине салона. Ребенок госпитализирован в травматологическое отделение. По факту ДТП проводится проверка.
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А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.