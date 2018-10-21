В Самаре в ДТП на ул. Ново-Садовой пострадала несовершеннолетняя пассажирка автобуса

В пятницу, 19 октября, в Самаре произошло ДТП с участием 19-летнего водителя автомобиля Toyota RAV 4, получившего права в 2017 г., который в 14:10 ехал по ул. Ново-Садовой со стороны ул. Подпольщиков, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии стражей порядка, в районе дома № 201 А по ул. Ново-Садовой он нарушил п. 8.5 ПДД РФ: перед поворотом направо не занял соответствующее крайнее положение, в результате чего произошло столкновение с автобусом Hyundai HD маршрута № 261 под управлением 56-летнего водителя.
В результате аварии в салоне автобуса упала 14-летняя пассажирка. Девочка доставлена на "скорой" в лечебное учреждение. Ей рекомендовано амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка.
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А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.