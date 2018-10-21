В Самаре в ДТП на ул. Ново-Садовой пострадала несовершеннолетняя пассажирка автобуса

В пятницу, 19 октября, в Самаре произошло ДТП с участием 19-летнего водителя автомобиля Toyota RAV 4, получившего права в 2017 г., который в 14:10 ехал по ул. Ново-Садовой со стороны ул. Подпольщиков, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, в районе дома № 201 А по ул. Ново-Садовой он нарушил п. 8.5 ПДД РФ: перед поворотом направо не занял соответствующее крайнее положение, в результате чего произошло столкновение с автобусом Hyundai HD маршрута № 261 под управлением 56-летнего водителя.

В результате аварии в салоне автобуса упала 14-летняя пассажирка. Девочка доставлена на "скорой" в лечебное учреждение. Ей рекомендовано амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка.