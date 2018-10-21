В Самаре на ул. Братьев Коростелевых 49 человек тушили сараи и дом

В субботу, 20 октября, в 5:24 в чрезвычайные службы поступило сообщение о пожаре на ул. Братьев Коростелевых в Железнодорожном районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели сараи с переходом на кровлю двухэтажного дома. Площадь пожара составила 40 кв м. В тушении участвовали 49 человек. Использовалось 12 спецмашин. Пожар удалось полностью ликвидировать в 6:05. Данных о пострадавших нет.