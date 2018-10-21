У ночного клуба в Сызрани произошла массовая драка

В ночь на 21 октября в центральной части города Сызрань произошла драка с участием сразу нескольких мужчин.

По информации syzran-small.ru, около 3:30 на ул. Ульяновской возле одного из ночных заведений завязалась потасовка между, как минимум, восьми участниками. С одной стороны было трое военнослужащих в гражданской одежде — на вид им было около 25 лет, не исключено, что контрактники.

Солдатам противостояли не менее пяти мужчин. Трое мужчин окровавленные уехали с места происшествия на попутной машине: им предлагали дождаться "скорую помощь" и госпитализацию в ЦГБ, но они отказались.

Также стало известно, что одному из троих мужчин была сделана челюстно-лицевая операция в самарской клинике. Сейчас полиция проводит проверку по данному случаю.