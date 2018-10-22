На организацию зимней переправы до Рождествено направят дополнительные средства

В период с 25 ноября по 31 декабря 2017 года на маршруте Самара-Рождествено было перевезено порядка 21,5 тыс. пассажиров, сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии (СРПП). При этом, как сообщает ряд СМИ, в зимнюю навигацию 2018 года в аналогичный период речным транспортом по данному маршруту могут воспользоваться почти 36 тыс. человек.
Как рассказали "Волга Ньюс" в СРПП, для организации пассажирский перевозок в межнавигационный период 2017–2018 гг. было выделено 9,5 млн рублей. В период с 1 января по 6 апреля было перевезено более 94 тыс. пассажиров, из них порядка 1,5 тыс. за счет предприятия. Исходя из этих цифр на зимнюю навигацию 2018 года из областного бюджета дополнительно планируется выделить 3 млн 207 тыс. рублей.
Ожидается, что пассажиропоток в межнавигационный период составит в среднем 870 пассажиров в день. В межнавигационный период 2018–2019 гг. на маршруте Самара-Рождествено планируется задействовать четыре судна на воздушной подушке типа "Хивус" и четыре — типа "Нептун". "Исходя из опыта прошлых лет, перевозка пассажиров на судах на воздушной подушке начнется во второй половине декабря, в условиях полного ледостава", — дополнили в СРПП.
Последние комментарии
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.
Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.