Что смотреть в самарских театрах до конца года

Сезон в самарских театрах в самом разгаре: в Оперном идет главный балетный фестиваль региона, в "Грани" репетируют "Театр мудрого Дурачины", . К чему еще готовиться зрителям?
ОПЕРА
С 19 по 28 октября в Оперном проходит традиционный фестиваль балетного искусства имени Аллы Шелест. В трех спектаклях и двух гала-концертах выступают столичные звезды. Так, на открытии на самарскую сцену вышли Элеонора Севенард и Денис Родькин (Большой театр), Анастасия Колегова и Андрей Ермаков (Мариинский театр). На заключительный гала-концерт приедут Кристина Шапран и Тимур Аскеров (Мариинский театр), Наталья де Фробервиль и Давит Галстян (Театр Капитолия, Франция).
Ежегодный оперный фестиваль пройдет с 16 по 25 ноября и будет посвящен 160-летию Джакомо Пуччини. На фестивале пройдут премьеры одноактной оперы "Джанни Скикки" и сцен из "Богемы". Ставить Пуччини позвали молодых выпускников ГИТИСа — режиссера Надежду Бахшиеву и художника Василису Кутузову.
На 10–11 ноября в этом году придется фестиваль с участием Симфонического оркестра Мариинского театра. Теперь он будет называться "Музыкальный фестиваль "Мариинский" в Самаре" и расширит формат. Напомним, в прошлом году художественный руководитель фестиваля Валерий Гергиев обещал, что в 2018-м программа будет связана с Седьмой ("Ленинградской") симфонией Дмитрия Шостаковича. Значительную часть фестиваля, как обещает маэстро, по-прежнему посвятят Мстиславу Ростроповичу, чье имя проект носил раньше.
В тех же числах (11 ноября) самарский театр покажет оперу "Кармен" на фестивале "Видеть музыку" на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко в Москве. Балетная труппа с 15 января по 4 февраля будет гастролировать в Германии.
Премьеру балета "Чиполлино" на музыку Карена Хачатуряна в постановке Генриха Майорова покажут 8 декабря. В этом сезоне театр будет репетировать оперу Римского-Корсакова "Золотой петушок" и мировую премьеру балета "Три маски короля". "Это интересный проект, инициатором которого стал наш главный дирижер Евгений Хохлов, — рассказала генеральный директор театра Наталья Глухова. — Балет ставит Юрий Смекалов, солист Мариинского театра. Художник — знакомый всем нам Вячеслав Окунев. Музыку написал петербургский композитор Михаил Крылов".
Самарский балет в этом сезоне пополнился сразу 13 артистами из Панамы, Гонконга, Болгарии и Беларуси, выученными в Москве. Оперную труппу укрепит бас из Пензы Степан Волков.
"ГРАНЬ"
Новый сезон в театре-студии "Грань" начался фестивалем "Золотая Маска" в Новокуйбышевске". Зрители увидели спектакли Театра им. Маяковского, Театра "Около дома Станиславского" и Минусинского драматического театра.
Денис Бокурадзе выпустил премьеру "Театр чудес" http://volga.news/article/486474.html в Театре наций в Москве. В декабре спектакль по интермедиям Сервантеса появится и в "Грани".
В труппу приняли новых актеров (Елену Качиашвили и Арсения Шакирова) и штатного режиссера — выпускника Самарского института культуры Виктора Трегубова. Теперь в театре 12 артистов, а Денис Бокурадзе официально стал художественным руководителем. Новый режиссер вместе с хореографом Анастасией Шабровой начал репетировать спектакль "Манкурт" по Чингизу Айтматову.
Спектакль "Старший сын" только что показали в Саратове на Всероссийском театральном фестивале имени Олега Янковского. А 2 ноября в "Старшем сыне" в Театре на Таганке Сильву сыграет Сергей Поздняков.
"САМАРТ"
В "СамАрте" новый сезон начался с "малой" "Золотой репки" и с долгожданного торжественного открытия нового здания. Татьяна Наумова и Павел Самохвалов показали премьеру "Маугли". Немецкий режиссер Доминик Бюттнер продолжил работу над "Трехгрошовой оперой" Брехта (6+), начатую на прошлогодней лаборатории. Год завершится премьерой спектакля "Ромео и Джульетта" (6+) в постановке худрука Павла Маркелова (11-13 декабря).
ДРАМА
Самарский театр драмы открыл первый сезон без Вячеслава Гвоздкова, а его спектакль "Касатка" (можно считать, что последний, потому что "Старый дом" доделывал Валерий Гришко) съездил на Фестиваль имени Олега Янковского в Саратов.
Гришко выпускает спектакль "Лев зимой" — он станет первой премьерой сезона (9 ноября, 16+). Постановка приурочена к юбилею народного артиста России Владимира Борисова. В пьесе Джеймса Голдмена актер сыграет короля Генриха II.
Сергей Грицай, чья "История лошади" попала в конкурс "Золотой Маски" 2017 года, репетирует "Барышню-крестьянку" Пушкина. Музыку для нового мюзикла пишет Игорь Прокопенко (композитор "Истории лошади").
Кинорежиссер Теймураз Эсадзе, известный в первую очередь съемками телесериалов, поставит в Самаре "Три сестры" Чехова. У Эсадзе театральное образование: "Мы вместе работали в кино, а года полтора назад он снимал короткометражный фильм в Самаре", — говорит Валерий Гришко. — "Тэмо Эсадзе учился у знаменитой Розы Сироты, так что театр знает и любит".
В штат Драмы приняли питерского режиссера Михаила Лебедева. Выпускник Вениамина Фильштинского в конце прошлого сезона выпустил спектакль "Роковая ошибка" по повести Михаила Рощина, в этом еще выбирает материал.
"САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ"
В "Самарской площади" в октябре прошла премьера по модной пьесе Дмитрия Данилова "Человек из Подольска". Активно ставящий в России литовский режиссер Линас Зайкаускас в декабре должен выпустить "Дядю Ваню" Чехова.
"Наверное, у всех русских театралов есть огромное уважение к режиссерам из Литвы, недаром два крупных московских театра возглавляют литовцы", — говорит худрук "Самарской площади" Евгений Дробышев.
Планы на вторую половину сезона пока неизвестны, но худрук обещает рискнуть: "Скорее всего, это будет суперклассическая пьеса, Шекспир или Брехт".
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!