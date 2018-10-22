Что смотреть в самарских театрах до конца года

Сезон в самарских театрах в самом разгаре: в Оперном идет главный балетный фестиваль региона, в "Грани" репетируют "Театр мудрого Дурачины", . К чему еще готовиться зрителям?

ОПЕРА

С 19 по 28 октября в Оперном проходит традиционный фестиваль балетного искусства имени Аллы Шелест. В трех спектаклях и двух гала-концертах выступают столичные звезды. Так, на открытии на самарскую сцену вышли Элеонора Севенард и Денис Родькин (Большой театр), Анастасия Колегова и Андрей Ермаков (Мариинский театр). На заключительный гала-концерт приедут Кристина Шапран и Тимур Аскеров (Мариинский театр), Наталья де Фробервиль и Давит Галстян (Театр Капитолия, Франция).

Ежегодный оперный фестиваль пройдет с 16 по 25 ноября и будет посвящен 160-летию Джакомо Пуччини. На фестивале пройдут премьеры одноактной оперы "Джанни Скикки" и сцен из "Богемы". Ставить Пуччини позвали молодых выпускников ГИТИСа — режиссера Надежду Бахшиеву и художника Василису Кутузову.

На 10–11 ноября в этом году придется фестиваль с участием Симфонического оркестра Мариинского театра. Теперь он будет называться "Музыкальный фестиваль "Мариинский" в Самаре" и расширит формат. Напомним, в прошлом году художественный руководитель фестиваля Валерий Гергиев обещал, что в 2018-м программа будет связана с Седьмой ("Ленинградской") симфонией Дмитрия Шостаковича. Значительную часть фестиваля, как обещает маэстро, по-прежнему посвятят Мстиславу Ростроповичу, чье имя проект носил раньше.

В тех же числах (11 ноября) самарский театр покажет оперу "Кармен" на фестивале "Видеть музыку" на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко в Москве. Балетная труппа с 15 января по 4 февраля будет гастролировать в Германии.

Премьеру балета "Чиполлино" на музыку Карена Хачатуряна в постановке Генриха Майорова покажут 8 декабря. В этом сезоне театр будет репетировать оперу Римского-Корсакова "Золотой петушок" и мировую премьеру балета "Три маски короля". "Это интересный проект, инициатором которого стал наш главный дирижер Евгений Хохлов, — рассказала генеральный директор театра Наталья Глухова. — Балет ставит Юрий Смекалов, солист Мариинского театра. Художник — знакомый всем нам Вячеслав Окунев. Музыку написал петербургский композитор Михаил Крылов".

Самарский балет в этом сезоне пополнился сразу 13 артистами из Панамы, Гонконга, Болгарии и Беларуси, выученными в Москве. Оперную труппу укрепит бас из Пензы Степан Волков.

"ГРАНЬ"

Новый сезон в театре-студии "Грань" начался фестивалем "Золотая Маска" в Новокуйбышевске". Зрители увидели спектакли Театра им. Маяковского, Театра "Около дома Станиславского" и Минусинского драматического театра.

Денис Бокурадзе выпустил премьеру "Театр чудес" http://volga.news/article/486474.html в Театре наций в Москве. В декабре спектакль по интермедиям Сервантеса появится и в "Грани".

В труппу приняли новых актеров (Елену Качиашвили и Арсения Шакирова) и штатного режиссера — выпускника Самарского института культуры Виктора Трегубова. Теперь в театре 12 артистов, а Денис Бокурадзе официально стал художественным руководителем. Новый режиссер вместе с хореографом Анастасией Шабровой начал репетировать спектакль "Манкурт" по Чингизу Айтматову.

Спектакль "Старший сын" только что показали в Саратове на Всероссийском театральном фестивале имени Олега Янковского. А 2 ноября в "Старшем сыне" в Театре на Таганке Сильву сыграет Сергей Поздняков.

"САМАРТ"

В "СамАрте" новый сезон начался с "малой" "Золотой репки" и с долгожданного торжественного открытия нового здания. Татьяна Наумова и Павел Самохвалов показали премьеру "Маугли". Немецкий режиссер Доминик Бюттнер продолжил работу над "Трехгрошовой оперой" Брехта (6+), начатую на прошлогодней лаборатории. Год завершится премьерой спектакля "Ромео и Джульетта" (6+) в постановке худрука Павла Маркелова (11-13 декабря).

ДРАМА

Самарский театр драмы открыл первый сезон без Вячеслава Гвоздкова, а его спектакль "Касатка" (можно считать, что последний, потому что "Старый дом" доделывал Валерий Гришко) съездил на Фестиваль имени Олега Янковского в Саратов.

Гришко выпускает спектакль "Лев зимой" — он станет первой премьерой сезона (9 ноября, 16+). Постановка приурочена к юбилею народного артиста России Владимира Борисова. В пьесе Джеймса Голдмена актер сыграет короля Генриха II.

Сергей Грицай, чья "История лошади" попала в конкурс "Золотой Маски" 2017 года, репетирует "Барышню-крестьянку" Пушкина. Музыку для нового мюзикла пишет Игорь Прокопенко (композитор "Истории лошади").

Кинорежиссер Теймураз Эсадзе, известный в первую очередь съемками телесериалов, поставит в Самаре "Три сестры" Чехова. У Эсадзе театральное образование: "Мы вместе работали в кино, а года полтора назад он снимал короткометражный фильм в Самаре", — говорит Валерий Гришко. — "Тэмо Эсадзе учился у знаменитой Розы Сироты, так что театр знает и любит".

В штат Драмы приняли питерского режиссера Михаила Лебедева. Выпускник Вениамина Фильштинского в конце прошлого сезона выпустил спектакль "Роковая ошибка" по повести Михаила Рощина, в этом еще выбирает материал.

"САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ"

В "Самарской площади" в октябре прошла премьера по модной пьесе Дмитрия Данилова "Человек из Подольска". Активно ставящий в России литовский режиссер Линас Зайкаускас в декабре должен выпустить "Дядю Ваню" Чехова.

"Наверное, у всех русских театралов есть огромное уважение к режиссерам из Литвы, недаром два крупных московских театра возглавляют литовцы", — говорит худрук "Самарской площади" Евгений Дробышев.

Планы на вторую половину сезона пока неизвестны, но худрук обещает рискнуть: "Скорее всего, это будет суперклассическая пьеса, Шекспир или Брехт".