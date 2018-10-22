В "СамАрте" вышел пластический спектакль "Маугли"

Татьяна Наумова и Павел Самохвалов поставили в "СамАрте" пластические ассоциации по мотивам "Книги джунглей" Редьярда Киплинга.

Парень в кимоно

Цепи-лианы, деревянные брусья и серебристо-ржавый диск над сценой — так художник Марина Евдоченкова обозначает джунгли. Животных изображают пластически — не подражанием, а самим характером движения (режиссер по пластике Павел Самохвалов).

Багира (Татьяна Наумова) передвигается плавно, Балу (Кирилл Рогозин) переваливается, Каа (Алексей Меженный) шелестит, бандерлоги суетливо хохочут и танцуют под что-то попсовое индийское. Кто помнит — поймет, что музыку навеял образ заброшенного города, в который обезьяны уносят Маугли, но это буквальное соотношение театрального текста с литературным здесь не обязательно. Как не обязательно считать историю мальчика из джунглей рассказом о животном мире. Да и Киплинг писал не только про дикую природу.

Актеры в многослойных одеждах, навеянных коллекциями Едзи Ямамото, в ярком гриме со smoky eyes тоже напоминают скорее моделей, чем зверей. Но через движение и не иллюстративную музыку Василия Тонковидова проступают черты волков и слонов, тигра и пантеры. Мотивы восточных единоборств органично вплетаются в историю мальчика, которого воспитывает стая зверей. Буддизм или философия прогресса, работа над собой или честолюбие — что победит в этом пареньке в кимоно (Алексей Кондрашев)?

Между Востоком и Западом

"Маугли" Татьяны Наумовой и Павла Самохвалова — это час пластического текста, идущего вслед за фабулой "Книги джунглей". Заботливая волчица Ракша (Ольга Ламинская) находит Маугли, пантера Багира берет под свою опеку и обучает боевым искусствам, Шерхан безуспешно охотится за человекообразным волчонком… Перед нами драматическая, а не балетная труппа, к концу спектакля немного спадает темп — артистам непросто выдерживать такие нагрузки. Но история рассказана внятно и со смыслом.

Дети увидят в ней новую версию знакомого сюжета, взрослые — размышления на тему встречи Востока и Запада. Невозможно, конечно, представить, что кто-то не помнит сюжета "Книги джунглей". Но если вдруг найдутся такие, есть две возможности смотреть этот спектакль. Можно заранее повторить фабулу, чтобы соотносить эпизоды с первоисточником (все-таки пластический текст есть пластический текст). А можно довериться спектаклю и воспринимать только этот текст. И даже если вы не вспомните, что Маугли принес огонь из деревни — наверняка догадаетесь, когда Алексей Кондрашев выбежит из зала к танцовщицам в красном. А может быть, увидите поверх киплинговской канвы что-то еще.

Акценты композиции

Хотя спектакль назван "Маугли", едва ли не главным персонажем в нем становится Шерхан (Ярослав Тимофеев). Тигр — центр композиции, яркое пятно, угроза и дух джунглей. Какой мощный беззвучный рык вырывается из этой широко раскрытой пасти, сколько внутренней силы в этой вальяжной поступи! Победа окрепшего Маугли над Шерханом вызывает даже некоторую досаду: жаль, великий был зверь.

Интересно, что единственная деталь в образе актера, прямо отсылающая к звериному окрасу — шарфик, который срывает с него в знак победы Маугли, и тот не тигровый, а леопардовый. Никакой буквальности, только намеки и ассоциации — так устроен спектакль.

Немного текста, кстати, в нем все-таки есть — это ключевые фразы, "слоганы" "Книги джунглей": "Мы с тобой одной крови, ты и я", "Акела промахнулся", "Ты слышишь мое сердце? Я слышу твое". Но они — только акценты на этой пластической композиции. Вечные истины, которые никогда не поздно напомнить.