"СамАрт" открыл продажи билетов на премьеру "Ромео и Джульетта"

Стали известны даты премьеры "Ромео и Джульетта" в "СамАрте". Спектакль покажут 11–13 декабря.

В 2019 г. новую постановку худрука "СамАрта" Павла Маркелова можно будет увидеть 13 и 14 февраля и 5–7 марта.

Напомним, это уже вторая режиссерская работа Маркелова в репертуаре театра. Весной худрук выпустил мюзикл "Храбрый заяц".