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Театр Культура

"СамАрт" открыл продажи билетов на премьеру "Ромео и Джульетта"

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стали известны даты премьеры "Ромео и Джульетта" в "СамАрте". Спектакль покажут 11–13 декабря.

В 2019 г. новую постановку худрука "СамАрта" Павла Маркелова можно будет увидеть 13 и 14 февраля и 5–7 марта.

Напомним, это уже вторая режиссерская работа Маркелова в репертуаре театра. Весной худрук выпустил мюзикл "Храбрый заяц".

 

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Последние комментарии

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

Денис Буянов 11 марта 2018 07:59 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!

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