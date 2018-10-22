"СамАрт" открыл продажи билетов на премьеру "Ромео и Джульетта"

Стали известны даты премьеры "Ромео и Джульетта" в "СамАрте". Спектакль покажут 11–13 декабря.
В 2019 г. новую постановку худрука "СамАрта" Павла Маркелова можно будет увидеть 13 и 14 февраля и 5–7 марта.
Напомним, это уже вторая режиссерская работа Маркелова в репертуаре театра. Весной худрук выпустил мюзикл "Храбрый заяц".
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!