Стали известны даты премьеры нового спектакля в театре-студии "Грань"

Новый спектакль Дениса Бокурадзе "Театр мудрого Дурачины" покажут в театре-студии "Грань" в ноябре.
Премьера пройдет 22, 23, 24, 27, 28 и 29 ноября в 19.00.
Напомним, спектакль по тем же трем интермедиям Сервантеса Денис Бокурадзе выпустил в Театре наций в сентябре. Подробности можно прочитать по ссылке.
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!