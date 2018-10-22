Стали известны даты премьеры нового спектакля в театре-студии "Грань"

Новый спектакль Дениса Бокурадзе "Театр мудрого Дурачины" покажут в театре-студии "Грань" в ноябре.

Премьера пройдет 22, 23, 24, 27, 28 и 29 ноября в 19.00.

Напомним, спектакль по тем же трем интермедиям Сервантеса Денис Бокурадзе выпустил в Театре наций в сентябре. Подробности можно прочитать по ссылке.