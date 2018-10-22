В Тольятти врачи "скорой" спасали ребенка, получившего удар током от электропатрона

В воскресенье, 21 октября, в 12:30 в одной из квартир по ул. Фрунзе понадобилась помощь четырехлетнему ребенку, который, по предварительным данным, дотронулся рукой до электропатрона, откуда выкрутили лампочку и получил удар током, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

Для получившего электротравму малыша была вызвана "скорая". Прибывшие медики городской службы "03" оказали ему помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.