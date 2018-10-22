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Преступления Происшествия

Полицейские Самары установили и задержали подозреваемых в краже резинового покрытия для детской площадки

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками пресс-службы ГУ МВД по Самарской области выявлена видеозапись, на которой запечатлен момент хищения покрытия для детской площадки, складированного возле одного из подъездов многоквартирного дома в Самаре.

Данная видеозапись была направлена в территориальный отдел полиции для реагирования. В ходе проверки от директора общества с ограниченной ответственностью, выполняющего работы по благоустройству дворовой площадки указанного дома на ул. Московское шоссе, поступило заявление о совершенном преступлении.

Он пояснил, что вечером 6 октября рабочие приготовили для установки резиновое покрытие для детской площадки. Однако, придя утром на работу, они обнаружили отсутствие 24 плит общей стоимостью 60 тыс. рублей.

Сотрудниками полиции проведен поквартирный обход дома, возле которого планировалась строительство, приняты меры для изъятия записей с камеры видеонаблюдения, установленной на подъезде. В результате проделанной работы полицейскими были установлены и задержаны предполагаемые злоумышленники.

Ими оказались местные жители: ранее не судимый монтажник одной из организаций и его безработный знакомый. Мужчины в содеянном сознались, раскаялись, выразили готовность сотрудничать со следствием, а также добровольно выдали похищенные строительные материалы, которые вывезли на дачу.

По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", возбуждено уголовное дело.

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