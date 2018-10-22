Полицейские Самары установили и задержали подозреваемых в краже резинового покрытия для детской площадки

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками пресс-службы ГУ МВД по Самарской области выявлена видеозапись, на которой запечатлен момент хищения покрытия для детской площадки, складированного возле одного из подъездов многоквартирного дома в Самаре.
Данная видеозапись была направлена в территориальный отдел полиции для реагирования. В ходе проверки от директора общества с ограниченной ответственностью, выполняющего работы по благоустройству дворовой площадки указанного дома на ул. Московское шоссе, поступило заявление о совершенном преступлении.
Он пояснил, что вечером 6 октября рабочие приготовили для установки резиновое покрытие для детской площадки. Однако, придя утром на работу, они обнаружили отсутствие 24 плит общей стоимостью 60 тыс. рублей.
Сотрудниками полиции проведен поквартирный обход дома, возле которого планировалась строительство, приняты меры для изъятия записей с камеры видеонаблюдения, установленной на подъезде. В результате проделанной работы полицейскими были установлены и задержаны предполагаемые злоумышленники.
Ими оказались местные жители: ранее не судимый монтажник одной из организаций и его безработный знакомый. Мужчины в содеянном сознались, раскаялись, выразили готовность сотрудничать со следствием, а также добровольно выдали похищенные строительные материалы, которые вывезли на дачу.
По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", возбуждено уголовное дело.
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В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .