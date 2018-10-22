При столкновении пяти машин под Самарой пострадали три человека

В воскресенье, 21 октября, в 16:30, в Волжском районе произошло массовое ДТП участком которого стал 51-летний водитель Kia Optima из Димитровграда.

Автомобилист ехал к Самаре от трассы М-5 со стороны пос. Новосемейкино. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, между 7 и 8 км дроги он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди попутным Kia Rio под управлением 55-летней женщины. От этого Kia Rio ударил ехавший впереди Lada X-Ray, которым управлял 56-летний мужчина из Самары. Отечественная легковушка опрокинулась на правый бок. А Kia Rio, продолжая неуправляемое движение, врезалась в оказавшийся впереди Ford Ecosport под управлением 49-летней женщины. Затем Kia Optima столкнулся с Mercedes C-180, за рулем которого находится 50-летний самарец.

В результате аварии в приемный покой больницы обращались: водитель Lada X-Ray и 24-летняя пассажирка Kia Optima. После оказания помощи их отправили домой. А 45-летний пассажира Kia Optima из Ульяновской области госпитализировали.

По факту ДТП ведется проверка. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.