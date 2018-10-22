При столкновении пяти машин под Самарой пострадали три человека

В воскресенье, 21 октября, в 16:30, в Волжском районе произошло массовое ДТП участком которого стал 51-летний водитель Kia Optima из Димитровграда.
Автомобилист ехал к Самаре от трассы М-5 со стороны пос. Новосемейкино. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, между 7 и 8 км дроги он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди попутным Kia Rio под управлением 55-летней женщины. От этого Kia Rio ударил ехавший впереди Lada X-Ray, которым управлял 56-летний мужчина из Самары. Отечественная легковушка опрокинулась на правый бок. А Kia Rio, продолжая неуправляемое движение, врезалась в оказавшийся впереди Ford Ecosport под управлением 49-летней женщины. Затем Kia Optima столкнулся с Mercedes C-180, за рулем которого находится 50-летний самарец.
В результате аварии в приемный покой больницы обращались: водитель Lada X-Ray и 24-летняя пассажирка Kia Optima. После оказания помощи их отправили домой. А 45-летний пассажира Kia Optima из Ульяновской области госпитализировали.
По факту ДТП ведется проверка. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.