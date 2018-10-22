Экс-глава депстроя Сергей Рубаков, отправленный в колонию, обжалует приговор суда

Экс-начальник департамента градостроительства Самары Сергей Рубаков обжалует свой приговор. Об этом сообщается на сайте суда Ленинского района, информацию также подтвердили в прокуратуре.

По данным прокуратуры, сейчас материалы еще находятся в районном суде, рассмотрение жалобы Рубакова может состояться ближе к концу года.

Напомним, районный суд решил, что Рубаков должен провести четыре года в колонии и заплатить штраф 17,5 млн рублей. Также ему запрещено занимать ряд должностей на государственной муниципальной службе в течение трех лет после отбытия наказания.

Сергею Рубакову ранее выдвинули обвинение в посредничестве во взяточничестве и крупном мошенничестве. Что касается первого эпизода, то гособвинение посчитало доказанным, что Рубаков выступил посредником между директором ГУП "Стройконтроль" Реналем Мязитовым, которого силовики заподозрили в мошенничестве и который хотел предотвратить скандал, и сотрудником УФСБ России по Самарской области Максимом Докучаевым, в чьих силах теоретически было остановить крах. Однако Докучаев в итоге сам отправился на два года в колонию, а Мязитов покинул свой пост.

Второй эпизод, который вменяли Рубакову, - мошенничество. По версии следствия, Рубаков получил от директора ООО "Квартал" Алексея Пискунова 5 млн руб. за помощь с изменением технических условий подключения к ливневой канализации жилого комплекса на ул. Водников, хотя реально не мог помочь ему с этим.

Гособвинение просило суд назначить бывшему чиновнику шесть лет лишения свободы.