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Экс-глава депстроя Сергей Рубаков, отправленный в колонию, обжалует приговор суда Бывший следователь СУ СК за взятку в 500 тыс. руб. получил три года колонии и штраф Экс-совладелец ГК "СОК" Алексей Солдатов выслушал приговор и выходит на свободу Вынесен приговор по делу о разглашении гостайны сотрудником полиции Потерпевший по делу экс-замминистра: "Предложили отойти и не мешать работать"

Суды Происшествия

Экс-глава депстроя Сергей Рубаков, отправленный в колонию, обжалует приговор суда

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Экс-начальник департамента градостроительства Самары Сергей Рубаков обжалует свой приговор. Об этом сообщается на сайте суда Ленинского района, информацию также подтвердили в прокуратуре.

Фото: Архив «ВН»

По данным прокуратуры, сейчас материалы еще находятся в районном суде, рассмотрение жалобы Рубакова может состояться ближе к концу года.

Напомним, районный суд решил, что Рубаков должен провести четыре года в колонии и заплатить штраф 17,5 млн рублей. Также ему запрещено занимать ряд должностей на государственной муниципальной службе в течение трех лет после отбытия наказания.

Сергею Рубакову ранее выдвинули обвинение в посредничестве во взяточничестве и крупном мошенничестве. Что касается первого эпизода, то гособвинение посчитало доказанным, что Рубаков выступил посредником между директором ГУП "Стройконтроль" Реналем Мязитовым, которого силовики заподозрили в мошенничестве и который хотел предотвратить скандал, и сотрудником УФСБ России по Самарской области Максимом Докучаевым, в чьих силах теоретически было остановить крах. Однако Докучаев в итоге сам отправился на два года в колонию, а Мязитов покинул свой пост.

Второй эпизод, который вменяли Рубакову, - мошенничество. По версии следствия, Рубаков получил от директора ООО "Квартал" Алексея Пискунова 5 млн руб. за помощь с изменением технических условий подключения к ливневой канализации жилого комплекса на ул. Водников, хотя реально не мог помочь ему с этим.

Гособвинение просило суд назначить бывшему чиновнику шесть лет лишения свободы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

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Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

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