Экс-глава депстроя Сергей Рубаков, отправленный в колонию, обжалует приговор суда

Экс-начальник департамента градостроительства Самары Сергей Рубаков обжалует свой приговор. Об этом сообщается на сайте суда Ленинского района, информацию также подтвердили в прокуратуре.
По данным прокуратуры, сейчас материалы еще находятся в районном суде, рассмотрение жалобы Рубакова может состояться ближе к концу года.
Напомним, районный суд решил, что Рубаков должен провести четыре года в колонии и заплатить штраф 17,5 млн рублей. Также ему запрещено занимать ряд должностей на государственной муниципальной службе в течение трех лет после отбытия наказания.
Сергею Рубакову ранее выдвинули обвинение в посредничестве во взяточничестве и крупном мошенничестве. Что касается первого эпизода, то гособвинение посчитало доказанным, что Рубаков выступил посредником между директором ГУП "Стройконтроль" Реналем Мязитовым, которого силовики заподозрили в мошенничестве и который хотел предотвратить скандал, и сотрудником УФСБ России по Самарской области Максимом Докучаевым, в чьих силах теоретически было остановить крах. Однако Докучаев в итоге сам отправился на два года в колонию, а Мязитов покинул свой пост.
Второй эпизод, который вменяли Рубакову, - мошенничество. По версии следствия, Рубаков получил от директора ООО "Квартал" Алексея Пискунова 5 млн руб. за помощь с изменением технических условий подключения к ливневой канализации жилого комплекса на ул. Водников, хотя реально не мог помочь ему с этим.
Гособвинение просило суд назначить бывшему чиновнику шесть лет лишения свободы.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.