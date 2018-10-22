В Самарской области в ближайшие дни пройдут дожди

В Самарской области местами пройдут дожди, сообщают в Приволжском УГМС.
В понедельник, 22 октября, переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит 6… 11°C. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
Во вторник, 23 октября, ночью осадков не ожидается. Температура воздуха составит 0… 5°C. Днем местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Температура воздуха составит 8… 13°C. Ветер южный 6-11 м/с.
В среду, 24 октября, местами ожидается небольшой и умеренный дождь. В ночные часы температура воздуха составит 5… 10°C, днем 9… 14°C. Ветер южный 7-12 м/с.
В четверг, 25 октября, в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный дождь. Температура воздуха ночью составит 5… 10°C, днем 11… 16°C. Ветер южный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.
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Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...