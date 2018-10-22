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Общество

В Самарской области в ближайшие дни пройдут дожди

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области местами пройдут дожди, сообщают в Приволжском УГМС.

В понедельник, 22 октября, переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит 6… 11°C. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Во вторник, 23 октября, ночью осадков не ожидается. Температура воздуха составит 0… 5°C. Днем местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Температура воздуха составит 8… 13°C. Ветер южный 6-11 м/с.

В среду, 24 октября, местами ожидается небольшой и умеренный дождь. В ночные часы температура воздуха составит 5… 10°C, днем 9… 14°C. Ветер южный 7-12 м/с.

В четверг, 25 октября, в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный дождь. Температура воздуха ночью составит 5… 10°C, днем 11… 16°C. Ветер южный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

Гид потребителя

Последние комментарии

Евгений Колточник 14 октября 2018 10:34 Почтальоны пройдут обучение по оказанию первой помощи

Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

Василий Ерёмин 07 октября 2018 16:47 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

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