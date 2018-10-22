В Самарской области в ближайшие дни пройдут дожди

В Самарской области местами пройдут дожди, сообщают в Приволжском УГМС.

В понедельник, 22 октября, переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит 6… 11°C. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Во вторник, 23 октября, ночью осадков не ожидается. Температура воздуха составит 0… 5°C. Днем местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Температура воздуха составит 8… 13°C. Ветер южный 6-11 м/с.

В среду, 24 октября, местами ожидается небольшой и умеренный дождь. В ночные часы температура воздуха составит 5… 10°C, днем 9… 14°C. Ветер южный 7-12 м/с.

В четверг, 25 октября, в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный дождь. Температура воздуха ночью составит 5… 10°C, днем 11… 16°C. Ветер южный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.