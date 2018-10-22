В Самаре будут ремонтировать 19-километровый участок Московского шоссе

Министерство транспорта и автомобильных дорог объявило торги на разработку проектной документации ремонта Московского шоссе от ул. Мичурина до подъезда от М-5 "Урал". Соответствующий аукцион опубликован на портале госзакупок.

Согласно аукционной документации, предварительная длина участка, который будет ремонтироваться, составит 19 км. До 10 декабря 2018 г. подрядчик должен будет провести все инженерные изыскания, а до 25 сентября 2019 г. - завершить разработку проектной и рабочей документации и провести ее госэкспертизу. Начальная максимальная стоимость контракта на разработку проектной документации - 18 млн руб., деньги предусмотрены в областном бюджете. Подрядчика определят 9 ноября.