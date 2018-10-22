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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самаре будут ремонтировать 19-километровый участок Московского шоссе

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта и автомобильных дорог объявило торги на разработку проектной документации ремонта Московского шоссе от ул. Мичурина до подъезда от М-5 "Урал". Соответствующий аукцион опубликован на портале госзакупок.

Согласно аукционной документации, предварительная длина участка, который будет ремонтироваться, составит 19 км.

До 10 декабря 2018 г. подрядчик должен будет провести все инженерные изыскания, а до 25 сентября 2019 г. - завершить разработку проектной и рабочей документации и провести ее госэкспертизу.

Начальная максимальная стоимость контракта на разработку проектной документации - 18 млн руб., деньги предусмотрены в областном бюджете.

Подрядчика определят 9 ноября.

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