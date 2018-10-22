В Самаре будут ремонтировать 19-километровый участок Московского шоссе

Министерство транспорта и автомобильных дорог объявило торги на разработку проектной документации ремонта Московского шоссе от ул. Мичурина до подъезда от М-5 "Урал". Соответствующий аукцион опубликован на портале госзакупок.
Согласно аукционной документации, предварительная длина участка, который будет ремонтироваться, составит 19 км.
До 10 декабря 2018 г. подрядчик должен будет провести все инженерные изыскания, а до 25 сентября 2019 г. - завершить разработку проектной и рабочей документации и провести ее госэкспертизу.
Начальная максимальная стоимость контракта на разработку проектной документации - 18 млн руб., деньги предусмотрены в областном бюджете.
Подрядчика определят 9 ноября.
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Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.