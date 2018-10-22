16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Банковские инструменты облегчат жизнь экспортерам ВТБ улучшает условия по промо-вкладам на 0,6% ВТБ запустил систему электронного документооборота с ФССП Кредитный портфель экспортеров Россельхозбанка достиг 460 млрд рублей ВТБ приобретает "Саровбизнесбанк"

Банки Финансы

Промсвязьбанк заключил соглашение о сотрудничестве с ФМБА России

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати

Промсвязьбанк и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России подписали соглашение о сотрудничестве в рамках программы развития взаимоотношений агентства с российскими банками. Стороны договорились об установлении долгосрочных партнерских отношений на основе взаимовыгодного сотрудничества по вопросам предоставления ФМБА России банковских услуг.

Документ был подписан заместителем руководителя ФМБА России Натальей Михайловой и руководителем блока розничного и цифрового бизнеса Промсвязьбанка Сергеем Малышевым. В рамках партнерства Промсвязьбанк предоставит подразделениям ФМБА России широкий спектр банковских услуг, в том числе зарплатные проекты для сотрудников.

"ФМБА России — наш крупный стратегический партнер, в рамках соглашения мы предоставим качественный банковский сервис по всей стране, в том числе и на удаленных территориях, — отметил руководитель блока розничного и цифрового бизнеса Промсвязьбанка Сергей Малышев. — Как опорный банк для реализации гособоронзаказа, мы также активно развиваем взаимодействие с государственными структурами и ведомствами различных сфер деятельности. При этом в нашей работе мы сочетаем надежность банка с госучастием и гибкость рыночного игрока, используем новейшие цифровые сервисы".

Гид потребителя

Последние комментарии

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4