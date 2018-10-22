Промсвязьбанк заключил соглашение о сотрудничестве с ФМБА России

Промсвязьбанк и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России подписали соглашение о сотрудничестве в рамках программы развития взаимоотношений агентства с российскими банками. Стороны договорились об установлении долгосрочных партнерских отношений на основе взаимовыгодного сотрудничества по вопросам предоставления ФМБА России банковских услуг.

Документ был подписан заместителем руководителя ФМБА России Натальей Михайловой и руководителем блока розничного и цифрового бизнеса Промсвязьбанка Сергеем Малышевым. В рамках партнерства Промсвязьбанк предоставит подразделениям ФМБА России широкий спектр банковских услуг, в том числе зарплатные проекты для сотрудников.

"ФМБА России — наш крупный стратегический партнер, в рамках соглашения мы предоставим качественный банковский сервис по всей стране, в том числе и на удаленных территориях, — отметил руководитель блока розничного и цифрового бизнеса Промсвязьбанка Сергей Малышев. — Как опорный банк для реализации гособоронзаказа, мы также активно развиваем взаимодействие с государственными структурами и ведомствами различных сфер деятельности. При этом в нашей работе мы сочетаем надежность банка с госучастием и гибкость рыночного игрока, используем новейшие цифровые сервисы".