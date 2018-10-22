Промсвязьбанк заключил соглашение о сотрудничестве с ФМБА России

Промсвязьбанк и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России подписали соглашение о сотрудничестве в рамках программы развития взаимоотношений агентства с российскими банками. Стороны договорились об установлении долгосрочных партнерских отношений на основе взаимовыгодного сотрудничества по вопросам предоставления ФМБА России банковских услуг.
Документ был подписан заместителем руководителя ФМБА России Натальей Михайловой и руководителем блока розничного и цифрового бизнеса Промсвязьбанка Сергеем Малышевым. В рамках партнерства Промсвязьбанк предоставит подразделениям ФМБА России широкий спектр банковских услуг, в том числе зарплатные проекты для сотрудников.
"ФМБА России — наш крупный стратегический партнер, в рамках соглашения мы предоставим качественный банковский сервис по всей стране, в том числе и на удаленных территориях, — отметил руководитель блока розничного и цифрового бизнеса Промсвязьбанка Сергей Малышев. — Как опорный банк для реализации гособоронзаказа, мы также активно развиваем взаимодействие с государственными структурами и ведомствами различных сфер деятельности. При этом в нашей работе мы сочетаем надежность банка с госучастием и гибкость рыночного игрока, используем новейшие цифровые сервисы".
Последние комментарии
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.