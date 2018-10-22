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Суды Происшествия

В Самарской области пытался выйти на свободу мужчина, убивший пенсионерку ради самогона

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Волжского района Самарской области рассмотрел просьбу осужденного за убийство, изнасилование и разбой Константина Иванова об условно-досрочном освобождении.

Как рассказал Волга Ньюс помощник самарского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Евгений Керенцев, мужчина был осужден в 2009 г. на 11 лет лишения свободы.

Совершил же он следующее. Проживая в Татарстане, он незаконно проник в дом к местной жительнице, которой было 96 лет. Незванный гость хотел поживиться самогоном, который делала пенсионерка. Он долго шарил по комнате и нашел пятилитровую бутыль. Именно в тот момент в комнату вошла хозяйка жилья. Иванов сначала ударил пенсионерку дверью, упавшую женщину он стал бить головой об пол, а потом изнасиловал и продолжил избивать.

От полученных травм женщина скончалась. Иванов забрал самогон, 850 руб. и ушел.

Преступника поймали и отправили отбывать наказание в колонию №13 в Спиридоновке (Самарская область). В октябре 2018 г. Иванов заявил руководству колонии, что исправился и даже отправил письмо в суд с просьбой освободить его.

Как отметил Евгений Керенцев, Иванов из колонии не был освобожден, в том числе и из-за плохого поведения в местах лишения свободы.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

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Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

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ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

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