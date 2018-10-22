В Самарской области пытался выйти на свободу мужчина, убивший пенсионерку ради самогона

Суд Волжского района Самарской области рассмотрел просьбу осужденного за убийство, изнасилование и разбой Константина Иванова об условно-досрочном освобождении.

Как рассказал Волга Ньюс помощник самарского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Евгений Керенцев, мужчина был осужден в 2009 г. на 11 лет лишения свободы.

Совершил же он следующее. Проживая в Татарстане, он незаконно проник в дом к местной жительнице, которой было 96 лет. Незванный гость хотел поживиться самогоном, который делала пенсионерка. Он долго шарил по комнате и нашел пятилитровую бутыль. Именно в тот момент в комнату вошла хозяйка жилья. Иванов сначала ударил пенсионерку дверью, упавшую женщину он стал бить головой об пол, а потом изнасиловал и продолжил избивать.

От полученных травм женщина скончалась. Иванов забрал самогон, 850 руб. и ушел.

Преступника поймали и отправили отбывать наказание в колонию №13 в Спиридоновке (Самарская область). В октябре 2018 г. Иванов заявил руководству колонии, что исправился и даже отправил письмо в суд с просьбой освободить его.

Как отметил Евгений Керенцев, Иванов из колонии не был освобожден, в том числе и из-за плохого поведения в местах лишения свободы.