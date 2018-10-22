Самарская область - на 17 месте в стране по уровню цифровизации

Согласно индексу "Цифровая Россия" — системе оценки, разработанной Центром финансовых инноваций и безналичной экономки Московской школы управления Скольково, в Самарской области за последний год почти на 15% вырос уровень цифровизации. И сейчас с показателем 67,8% регион находится на 17 месте в стране.

Индекс "Цифровая Россия" выводится на основе семи ключевых субиндексов: нормативное регулирование и административные показатели, кадры и учебные программы, исследовательские компетенции и технологические заделы, информационная инфраструктура, информационная безопасность, экономические показатели, социальные эффекты. Лидером рейтинга является Москва, второе место занимает Татарстан. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. Самарская область вошла в первую пятерку регионов ПФО по показателям цифровизации. "Цифровая экономика уже превратилась из абстрактных разговоров в конкретные шаги и действия со стороны государства и бизнеса, — отмечает старший исследователь Центра финансовых инноваций и безналичной экономики бизнес-школы Скольково Егор Кривошея. — Важнейшим шагом для развития цифровой экономики является понимание, на каком уровне она сейчас находится в России, и с чего нам необходимо начинать".