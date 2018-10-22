Самарская область - на 17 месте в стране по уровню цифровизации

Согласно индексу "Цифровая Россия" — системе оценки, разработанной Центром финансовых инноваций и безналичной экономки Московской школы управления Скольково, в Самарской области за последний год почти на 15% вырос уровень цифровизации. И сейчас с показателем 67,8% регион находится на 17 месте в стране.
Индекс "Цифровая Россия" выводится на основе семи ключевых субиндексов: нормативное регулирование и административные показатели, кадры и учебные программы, исследовательские компетенции и технологические заделы, информационная инфраструктура, информационная безопасность, экономические показатели, социальные эффекты.
Лидером рейтинга является Москва, второе место занимает Татарстан. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. Самарская область вошла в первую пятерку регионов ПФО по показателям цифровизации.
"Цифровая экономика уже превратилась из абстрактных разговоров в конкретные шаги и действия со стороны государства и бизнеса, — отмечает старший исследователь Центра финансовых инноваций и безналичной экономики бизнес-школы Скольково Егор Кривошея. — Важнейшим шагом для развития цифровой экономики является понимание, на каком уровне она сейчас находится в России, и с чего нам необходимо начинать".
Последние комментарии
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!