Информация о пропавших без вести будет размещаться на сайте мэрии Самары

Постановлением администрации Самары определен порядок размещения информации о лицах, пропавших без вести на официальном сайте мэрии.

Данные сведения могут появиться на сайте после обращения граждан, участвующих в розыске, при этом они должны предоставить документы из полиции о поиске пропавших.

Администрация отводит один день на регистрацию обращения и до пяти дней на направление в управление информации и аналитики для размещения на сайте. В течение 10 рабочих дней сведения будут опубликованы также в "Самарской газете".