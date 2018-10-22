Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с Геннадием Котельниковым

В понедельник, 22 октября, губернатор Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с председателем комитета по образованию и науке Самарской губернской думы, ректором СамГМУ Геннадием Котельниковым.

Напомним, 15 октября партия "Единая Россия" выдвинула Геннадия Котельникова на пост председателя областного парламента. Новый спикер губернской думы будет выбран завтра в ходе пленарного заседания.

По состоянию на 15:00 понедельника, ни одна из оставшихся фракций губдумы (КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия") не выдвинули своего кандидата на пост спикера. Впрочем, формально они могут сделать это и в ходе завтрашнего заседания.

В рамках встречи Дмитрий Азаров и Геннадий Котельников обсудили первоочередные вопросы дальнейшего взаимодействия регионального правительства и Самарской губернской думы в случае, если Котельникова изберут спикером регионального парламента.

"Единая Россия" рекомендовала вас на должность председателя. Уверен, что в случае вашего избрания вам удастся выстроить работу думы таким образом, что результативность и конструктив останется важной составляющей, несмотря на партийную принадлежность депутатов", — отметил Дмитрий Азаров. Глава региона выразил уверенность, что областной парламент продолжит работать в интересах жителей Самарской области.

Геннадий Котельников, в свою очередь, заметил, что работа как законодательной, так и исполнительной ветви власти заключается в том, чтобы обеспечивать стратегическое развитие региона, повышать уровень жизни жителей региона.

"Для достижения целей, определенных президентом нашей страны, задач, поставленных главой региона, необходима совместная работа. Я уже встречался с представителями других партий, депутатами, мы обсудили нашу совместную работу. Мы депутаты, нас избрали люди, мы должны работать на благо людей, невзирая на партийную принадлежность", — сказал Геннадий Котельников.