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Общество

Победитель "Лидеров России": "Конкурс открывает колоссальные возможности"

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До 24 октября продолжается регистрация на конкурс "Лидеры России". Пока по числу поданных заявок лидируют Приволжский и Центральный федеральные округа.

Волга Ньюс побеседовал с участниками первой волны конкурса, проходившем в 2017–2018 году. Уроженец Тольятти Андрей Фролов  вошел в сотню лучших управленцев страны. За год он приобрел массу полезных контактов и полностью сменил сферу деятельности.

"По итогам конкурса моим наставником стал основатель фармацевтической компании "Р-Фарм" Алексей Репик. В процессе общения он предложил мне несколько проектов, которыми мы могли бы заняться совместно. Я выбрал направление генетической диагностики, — рассказал Фролов. — Сегодня изучение человеческого генома является одной из наиболее перспективных областей медицины. Здравоохранение будущего будет опираться на персональный, предсказательный подход. А он невозможен без данных о генетической информации о конкретном человеке".

По мнению Фролова, конкурс "Лидеры России" дает колоссальные возможности, как с точки зрения новых контактов, так и в плане профессиональной подготовки. "Это тесное и эффективное взаимодействие с наставниками, а также с другими участниками конкурса. С полуфиналистами и финалистами "Лидеров" мы до сих пор общаемся в интернете, встречаемся лично, обсуждаем новые идеи и проекты", — говорит Фролов.

Он подчеркивает, что конкурс создает возможности. "Многие называют конкурс социальным лифтом. Не будем забывать, что это калька с английского "social lift", где "lift" означает подъем. Это не механическое устройство, которое само поднимет тебя на любую высоту… Это путь в гору, который может быть и трудным, но интересным. Так и с конкурсом. Он дает большие возможности, а как их использовать зависит только от нас", — говорит Фролов.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".

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и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

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Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

Василий Ерёмин 07 октября 2018 16:47 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

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