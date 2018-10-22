Победитель "Лидеров России": "Конкурс открывает колоссальные возможности"

До 24 октября продолжается регистрация на конкурс "Лидеры России". Пока по числу поданных заявок лидируют Приволжский и Центральный федеральные округа.

Волга Ньюс побеседовал с участниками первой волны конкурса, проходившем в 2017–2018 году. Уроженец Тольятти Андрей Фролов вошел в сотню лучших управленцев страны. За год он приобрел массу полезных контактов и полностью сменил сферу деятельности.

"По итогам конкурса моим наставником стал основатель фармацевтической компании "Р-Фарм" Алексей Репик. В процессе общения он предложил мне несколько проектов, которыми мы могли бы заняться совместно. Я выбрал направление генетической диагностики, — рассказал Фролов. — Сегодня изучение человеческого генома является одной из наиболее перспективных областей медицины. Здравоохранение будущего будет опираться на персональный, предсказательный подход. А он невозможен без данных о генетической информации о конкретном человеке".

По мнению Фролова, конкурс "Лидеры России" дает колоссальные возможности, как с точки зрения новых контактов, так и в плане профессиональной подготовки. "Это тесное и эффективное взаимодействие с наставниками, а также с другими участниками конкурса. С полуфиналистами и финалистами "Лидеров" мы до сих пор общаемся в интернете, встречаемся лично, обсуждаем новые идеи и проекты", — говорит Фролов.

Он подчеркивает, что конкурс создает возможности. "Многие называют конкурс социальным лифтом. Не будем забывать, что это калька с английского "social lift", где "lift" означает подъем. Это не механическое устройство, которое само поднимет тебя на любую высоту… Это путь в гору, который может быть и трудным, но интересным. Так и с конкурсом. Он дает большие возможности, а как их использовать зависит только от нас", — говорит Фролов.