Бизнес-образование можно получить в Тольятти

"Жигулевская долина" и YellowRockets при поддержке министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области приглашают начинающих предпринимателей и стартапов на бесплатную акселерационную программу.

Z-Accelerator — это бесплатная бизнес-программа, которая учитывает индивидуальные потребности каждого проекта. Включает в себя специально разработанную образовательную программу, менторство, консультации лучших экспертов, содействие в получении инвестиций, поиске заказчиков, партнеров и налаживании полезных контактов.

Каждый проект курируется наставником, который быстро и точно подскажет, что нужно изменить для достижения максимального результата.

Программа продлится месяц и состоит из очной и заочной частей. В очную часть входят семь однодневных воркшопов, которые проведут приглашенные эксперты из Самары и Москвы. Участники узнают о бизнес-моделировании, формулировании и методиках проверки бизнес-гипотез, методиках поиска свободной от конкурентов среды для бизнеса, способах и методы разработки и запуска проекта в условиях недостаточного финансирования. Особое внимание будет уделено оценке рынка, маркетинговой стратегии и разработке модели продвижения.

Заочная часть включает индивидуальную работу с ментором проекта. Эксперты подскажут участникам, на что стоит обратить внимание в их проекте, помогут с контактами и составлением презентации для инвесторов.

Предпринимателям будут предоставлены все имеющиеся у акселератора ресурсы: доступ к экспертным группам, менторской поддержке, образовательным программам и методикам, зарекомендовавшим себя во всем мире.

По итогам программы лучшие бизнес-проекты будут презентованы инвесторам, представителям фондов и институтов поддержки.

В бизнес-акселераторе могут участвовать действующие предприниматели (юридические лица, ИП), а также независимые разработчики, начинающие молодые предприниматели, планирующие создать компанию, приветствуется наличие бизнес-идеи или разработки с возможностью коммерциализации. Приоритет отдается компаниям, у которых есть первые продажи или выручка.

Подать заявку в программу бизнес-акселерации можно до 23 октября на сайте: http://yellowrockets.com/z-accelerator/.

Организаторами акселератора выступают: Технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" и венчурная компания YellowRockets.



