Руководителя самарской фирмы подозревают в даче взятки полицейскому

В Самаре задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в даче взятки сотруднику ГУ МВД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии правоохранителей, 2 октября руководитель коммерческой организации предложил сотруднику Управления по вопросам миграции областного ГУ МВД 30 тыс. руб., чтобы тот не составлял на фирму протокол из-за нарушений.