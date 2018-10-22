В "Треугольнике" покажут байопик о Фредди Меркьюри

В самарском "Треугольнике" 1 ноября, в 19:00 состоится премьера фильма "Богемская рапсодия" по мотивам жизни вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри.

Знаменитого артиста сыграл Рами Малек, звезда сериала "Мистер Робот". "Круче их музыки только их история" — слоган ленты, в которой режиссеры обещают показать истинную историю группы. Отзывы критиков на проект пока неоднозначные, но большинство сходится во мнении, что Реми Малек справился со сложной ролью рок-идола. В любом случае, саундтрек будет состоять из легендарных композиций Queen, что уже обеспечит фильму популярность.

Судьба у ленты достаточно тяжелая. Сначала намеченный на главную роль актер Саша Барон-Коэн покинул проект из-за разногласий с гитаристом Брайаном Мэем и ударником Роджером Тейлором. Музыканты группы были недовольны сценарием, по которому все внимание уделялось только Фредди Меркьюри, но не группе. Продюсеры пошли на уступки музыкантам и внесли изменения в сценарий.

Позже режиссерское кресло покинул Брайан Сингер. Студия его уволила за систематические прогулы. В итоге фильм заканчивал Декстер Флетчер, известный широкой аудитории, скорее, по своим актерским работам. Например, он играл персонажа по кличке "Мыло" в "Картах, деньгах, двух стволах" Гая Ричи. Интересно, что Флетчер сейчас заканчивает съемки еще одной биографической ленты про Элтона Джона.

"Богемская рапсодия" значится как один из самых ожидаемых фильмов года. И посмотреть его можно уже 1 ноября.