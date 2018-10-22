В "Треугольнике" покажут байопик о Фредди Меркьюри

В самарском "Треугольнике" 1 ноября, в 19:00 состоится премьера фильма "Богемская рапсодия" по мотивам жизни вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри.
Знаменитого артиста сыграл Рами Малек, звезда сериала "Мистер Робот". "Круче их музыки только их история" — слоган ленты, в которой режиссеры обещают показать истинную историю группы. Отзывы критиков на проект пока неоднозначные, но большинство сходится во мнении, что Реми Малек справился со сложной ролью рок-идола. В любом случае, саундтрек будет состоять из легендарных композиций Queen, что уже обеспечит фильму популярность.
Судьба у ленты достаточно тяжелая. Сначала намеченный на главную роль актер Саша Барон-Коэн покинул проект из-за разногласий с гитаристом Брайаном Мэем и ударником Роджером Тейлором. Музыканты группы были недовольны сценарием, по которому все внимание уделялось только Фредди Меркьюри, но не группе. Продюсеры пошли на уступки музыкантам и внесли изменения в сценарий.
Позже режиссерское кресло покинул Брайан Сингер. Студия его уволила за систематические прогулы. В итоге фильм заканчивал Декстер Флетчер, известный широкой аудитории, скорее, по своим актерским работам. Например, он играл персонажа по кличке "Мыло" в "Картах, деньгах, двух стволах" Гая Ричи. Интересно, что Флетчер сейчас заканчивает съемки еще одной биографической ленты про Элтона Джона.
"Богемская рапсодия" значится как один из самых ожидаемых фильмов года. И посмотреть его можно уже 1 ноября.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?