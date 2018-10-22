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Сенатор от Самарской области Фарит Мухаметшин назначен замглавы международного комитета Совфеда РФ

МОСКВА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Сенатор от Самарской области, бывший посол России в Молдове Фарит Мухаметшин избран Международным комитетом Совета Федерации РФ заместителем главы данной структуры, сообщает ru.sputnik.md.

Такое решение было принято единогласно.

Мухаметшин также возглавил подкомитет по вопросам евразийской экономической интеграции.

Как пояснил глава комитета Константин Косачев, это решение не требует утверждения палатой.

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