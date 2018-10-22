Уголовное дело руководителей "ЭнергоМонтажСервиса" отправилось в суд

В суд Куйбышевского района Самары с утвержденным обвинительным заключением направили уголовное дело гендиректора и заместителя гендиректора ООО "ЭнергоМонтажСервис" Алексея Калдаева и Алексея Нонява. Их обвиняют по статье "Коммерческий подкуп", сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 23 ноября 2017 г. мужчины, угрожая физической расправой, требовали от директора ООО передать им в качестве коммерческого подкупа 1,7 млн рублей за оплату выполненных работ по договору субподряда. Общая стоимость ремонта по контракту составляла больше 4 млн рублей.
Через несколько дней потерпевший уже в рамках оперативного эксперимента передал обвиняемым 880 тыс. руб. и муляж еще 565 тыс. рублей.
ООО "ЭнергоМонтажСервис" учреждено в 2013 г. и зарегистрировано в Самаре на ул. Грозненской, 1. Совладельцы: Алексей Нонява (33,44%), Алексей Калдаев (33,28%) и Павел Цыганов (33,28%). Нонява и Калдаев в разное время занимали пост гендиректора компании. С декабря организацией руководит Светлана Григорьева.
Основной вид деятельности — производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ. ООО выполняет работы, в том числе для структур "Транснефти". В 2016 г. выручка составила 92 млн руб., прибыль — 400 тыс. рублей.
По тому же адресу зарегистрировано ООО "ЭМС ТЕХНОЛОДЖИ" (строительство жилых и нежилых зданий), единоличным владельцем которого является Алексей Нонява.