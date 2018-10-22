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Абоненты Tele2 любят комедии и женские журналы

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 выяснила, что смотрят и читают пользователи развлекательных сервисов компании. Наиболее популярным фильмом у жителей Приволжья оказалась отечественная комедия "Ночная смена", а самым читаемым онлайн-изданием — журнал Cosmopolitan.

Фото: предоставлено Tele2

Tele2 проанализировала работу популярного приложения Tele2 TV с января по сентябрь 2018 года. Оказалось, что более 70% приволжских пользователей приложения используют его для просмотра телеканалов, 20% зрителей предпочитают кино, остальная часть аудитории приходится на любителей онлайн-кинотеатра Amediateka и других разделов. Самыми популярными каналами среди абонентов, установивших Tele2 TV, оказались ТНТ, РЕН ТВ, а также обладатель многомиллионной аудитории в России и за рубежом "Первый канал". Юмористический канал СТС с минимальным отставанием от третьего места занял четвертую позицию рейтинга.

Tele2 также составила рейтинг фильмов, наиболее популярных среди абонентов Tele2 в Приволжье. На первом месте — российская комедия "Ночная смена". На втором месте списка оказалась история одного преображения "Я худею", которая вошла в тройку самых успешных отечественных фильмов этого года. На третьем — режиссерский дебют Данилы Козловского — кинодрама "Тренер". В четверку лидеров также вошел приключенческий фильм "Танки" о создателе легендарного Т-34. Мистический триллер "Гоголь. Вий", весьма успешный в российском кинопрокате, занял только 8-е место в рейтинге пользовательских предпочтений.

Более 90% приволжских пользователей приложения Tele2 TV смотрят фильмы и телепрограммы со смартфонов и только 10% — с планшета. При этом Android является абсолютным лидером по доле установленных у пользователей операционных систем: на нее приходится 84% против 16% у iOS. По итогам сентября число пользователей приложения Tele2 TV в Приволжье увеличилось в два с половиной раза год к году.

Tele2 также проанализировала предпочтения пользователей приложения "Tele2 Журналы". С момента его запуска в конце апреля этого года число читателей онлайн-периодики в Приволжье выросло более чем на 10%. Самым читаемым изданием оказался женский журнал Cosmopolitan, на который приходится 10,6% аудитории. За ним c отставанием в 2,2% следует мужской журнал Maxim. Третью и четвертую позиции в списке разделили еще два глянцевых любимца женской аудитории — журналы "Лиза" и "Elle". На пятом месте — Psychologies. За успехами богатейших людей мира на страницах Forbes следит 4% читателей онлайн-аудитории. Журнал занимает восьмую позицию рейтинга. В топ-10 попали еще три мужских глянца — Playboy, GQ и Menʼs Health. Интересно, что в рейтинге на уровне всей страны в десятке прочно держится журнал "Популярная механика", а в региональном разрезе он занимает лишь 11 место. Оттеснили на 13 место читатели Приволжья и женский журнал Glamour. Вместо этого онлайн-аудитория макрорегиона отдала предпочтение глянцу о новостях шоу-бизнеса StarHit.

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