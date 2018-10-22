В Самаре выступил Юрий Стоянов

В Самарской филармонии в выходные выступил Юрий Стоянов.
Многократный лауреат премии ТЭФИ прочел "Повести Белкина" А. С. Пушкина и сказку "Малыш и Карлсон" Астрид Линдгрен в сопровождении симфонического оркестра Самарской филармонии под управлением Михаила Щербакова. Концерты прошли в программе Международного фестиваля искусств "Самарская осень-2018".
"Повести Белкина" стали основой новой литературно-музыкальной композиции, в которой прозвучала музыка русских и зарубежных композиторов.
Юрий Стоянов не только провел слушателей через все сюжетные перипетии повестей Белкина, но даже продирижировал симфоническим оркестром Самарской филармонии, получив дирижерскую палочку из рук маэстро Щербакова.
Музыку к постановке "Малыш и Карлсон, который живет на крыше" для Всесоюзного радио написал композитор Эдисон Денисов. А для большого симфонического оркестра эту музыку адаптировал друг и ученик Денисова Юрий Каспаров. В проекте "Сказки с оркестром" Юрий Стоянов легко и весело менял маски сказочных персонажей.
Последние комментарии
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.
Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((
Может и озеро уже частное? Странновато.
Молодца! Хорошее начало!