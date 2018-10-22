В Самаре выступил Юрий Стоянов

В Самарской филармонии в выходные выступил Юрий Стоянов.

Многократный лауреат премии ТЭФИ прочел "Повести Белкина" А. С. Пушкина и сказку "Малыш и Карлсон" Астрид Линдгрен в сопровождении симфонического оркестра Самарской филармонии под управлением Михаила Щербакова. Концерты прошли в программе Международного фестиваля искусств "Самарская осень-2018".

"Повести Белкина" стали основой новой литературно-музыкальной композиции, в которой прозвучала музыка русских и зарубежных композиторов.

Юрий Стоянов не только провел слушателей через все сюжетные перипетии повестей Белкина, но даже продирижировал симфоническим оркестром Самарской филармонии, получив дирижерскую палочку из рук маэстро Щербакова.

Музыку к постановке "Малыш и Карлсон, который живет на крыше" для Всесоюзного радио написал композитор Эдисон Денисов. А для большого симфонического оркестра эту музыку адаптировал друг и ученик Денисова Юрий Каспаров. В проекте "Сказки с оркестром" Юрий Стоянов легко и весело менял маски сказочных персонажей.