Маслосырзавод "Кошкинский" ликвидируют

Стартовал процесс ликвидации АО "Маслосырзавод "Кошкинский". Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс).

По данным ИАС Seldon Basis, МСЗ Кошкинский принадлежит акционерному обществу "Алев". Последнее владеет производственными площадками в Самарской и Ульяновской областях, зарегистрировано в Кошках. "Алеву" также подконтрольны ООО Торговый дом "Алев", ООО "Алев-Индустрия" и ООО "БиоТех". Все они находятся в стадии ликвидации, а с 1 октября 2018 г. сменился и руководитель АО "Алев" — по данным ИАС Seldon Basis, компанию возглавил ликвидатор Иван Кочкуров.

Прежде в АО "Алев" подтверждали информацию о планах по ликвидации всех указанных обществ за исключением МСЗ "Кошкинский", на котором было решено производить масла, сыры и сухие смеси под заказ ГК "Русагро". Также в ГК "Русагро" Волга Ньюс сообщали о планах по приобретению части мощностей маслосырзавода в Кошках.

Более того, в августе 2018 г. в Кошках было создано ООО "Молочные продукты "Русагро". Общество принадлежит ООО "ГК "Русагро" и специализируется на производстве сливочного и топленого масел, масляной пасты, молочного жира и спредов. По данным ИАС Seldon Basis, 2 октября уставный капитал ООО "Молочные продукты "Русагро" увеличился на 100 млн руб. — с 10 тыс. до 100,01 млн рублей.

Однако, вероятно, этому могут помешать действия Россельхозбанка, который в октябре 2018 г. подал три заявления к предприятиям группы "Алев" с требованиями о взыскании с них в общей сложности 504,6 млн руб. — на 100,86 млн, 303,5 млн и 100,23 млн рублей. В рамках каждого из этих исков поданы ходатайства о введении в отношении имущества компаний группы "Алев" обеспечительных мер.

По состоянию на 22 октября, все три ходатайства Россельхозбанка удовлетворены. В результате наложен арест на имущество "Кошкинского" в пределах 100,23 млн руб., на имущество АО "Алев" — в пределах 303,5 млн руб. и на имущество "Алев-Индустрии" — в пределах 100,86 млн рублей.

На момент публикации материала получить комментарий руководителя (ликвидатора) АО "Алев" и АО МСЗ "Кошкинский" Ивана Кочкурова не удалось. Однако, как рассказали источники Волга Ньюс в компании, в настоящее время сотрудники ульяновских площадок "Алева" уже начали получать уведомления о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией. Как отметили собеседники издания, последний рабочий день — 27 декабря 2018 года.

Получить комментарий в Агентстве по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области о том, поступило ли к ним извещение от АО "Алев" относительно планов по массовому сокращению сотрудников, на момент публикации материала не удалось.

По данным ИАС Seldon Basis, в ООО "Алев-Индустрия" трудоустроено 86 сотрудников, в ООО "Биотех" — 0. Сведения о количестве работников АО "Алев" и ТД "Алев" в ИАС Seldon Basis отсутствуют.

"Алев" сменил собственника и готовится к банкротству Один из крупнейших в ПФО производителей молочной продукции - группа компаний "Алев" - по данным Волга Ньюс, сменил собственника и готовится к процедуре банкротства. Задолженность компании перед кредиторами, поставщиками и налоговой службой, по словам ее нового владельца, превышает 3,5 млрд рублей.

Напомним, как ранее сообщал Волга Ньюс со ссылкой на собственные источники, АО "Алев" в конце августа — начале сентября 2018 г. якобы сменило собственников. Правда, в ИАС Seldon Basis информация о такого рода изменениях отсутствует — совладельцем общества по-прежнему является Александр Ивлев. Однако, согласно оказавшейся в распоряжении издания аудиозаписи, в начале сентября 2018 г. состоялась встреча якобы нового собственника "Алева" Леонида Ионкиса с поставщиками компании.

На ней он сообщил о том, что задолженность компании перед кредиторами, поставщиками и налоговой службой превышает 3,5 млрд рублей. Информация о наличии у АО "Алев" серьезной задолженности подтверждается материалами КАД ВАС, опубликованными в рамках спора компании с налоговой службой. В них сообщается, что по состоянию на 23 мая 2018 г. долги "Алева" по кредитам перед Юникредитбанком, ВТБ, Россельхозбанком, а также банком "Российский капитал" составляли 2,05 млрд рублей.

На записи совещания с поставщиками якобы новый владелец "Алева" также заявлял о том, что в ближайшие месяцы планируются обращения в арбитражный суд с заявлениями о банкротстве предприятий группы "Алев". Но пока в КАД ВАС нет сведений о поступлении заявлений о банкротстве АО "Алев", ООО "Алев-Индустрия", ОО ТД "Алев", ООО "Биотех" и АО "МСЗ Кошкинский".