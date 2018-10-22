Маслосырзавод "Кошкинский" ликвидируют

Стартовал процесс ликвидации АО "Маслосырзавод "Кошкинский". Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс).
По данным ИАС Seldon Basis, МСЗ Кошкинский принадлежит акционерному обществу "Алев". Последнее владеет производственными площадками в Самарской и Ульяновской областях, зарегистрировано в Кошках. "Алеву" также подконтрольны ООО Торговый дом "Алев", ООО "Алев-Индустрия" и ООО "БиоТех". Все они находятся в стадии ликвидации, а с 1 октября 2018 г. сменился и руководитель АО "Алев" — по данным ИАС Seldon Basis, компанию возглавил ликвидатор Иван Кочкуров.
Прежде в АО "Алев" подтверждали информацию о планах по ликвидации всех указанных обществ за исключением МСЗ "Кошкинский", на котором было решено производить масла, сыры и сухие смеси под заказ ГК "Русагро". Также в ГК "Русагро" Волга Ньюс сообщали о планах по приобретению части мощностей маслосырзавода в Кошках.
Более того, в августе 2018 г. в Кошках было создано ООО "Молочные продукты "Русагро". Общество принадлежит ООО "ГК "Русагро" и специализируется на производстве сливочного и топленого масел, масляной пасты, молочного жира и спредов. По данным ИАС Seldon Basis, 2 октября уставный капитал ООО "Молочные продукты "Русагро" увеличился на 100 млн руб. — с 10 тыс. до 100,01 млн рублей.
Однако, вероятно, этому могут помешать действия Россельхозбанка, который в октябре 2018 г. подал три заявления к предприятиям группы "Алев" с требованиями о взыскании с них в общей сложности 504,6 млн руб. — на 100,86 млн, 303,5 млн и 100,23 млн рублей. В рамках каждого из этих исков поданы ходатайства о введении в отношении имущества компаний группы "Алев" обеспечительных мер.
По состоянию на 22 октября, все три ходатайства Россельхозбанка удовлетворены. В результате наложен арест на имущество "Кошкинского" в пределах 100,23 млн руб., на имущество АО "Алев" — в пределах 303,5 млн руб. и на имущество "Алев-Индустрии" — в пределах 100,86 млн рублей.
На момент публикации материала получить комментарий руководителя (ликвидатора) АО "Алев" и АО МСЗ "Кошкинский" Ивана Кочкурова не удалось. Однако, как рассказали источники Волга Ньюс в компании, в настоящее время сотрудники ульяновских площадок "Алева" уже начали получать уведомления о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией. Как отметили собеседники издания, последний рабочий день — 27 декабря 2018 года.
Получить комментарий в Агентстве по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области о том, поступило ли к ним извещение от АО "Алев" относительно планов по массовому сокращению сотрудников, на момент публикации материала не удалось.
По данным ИАС Seldon Basis, в ООО "Алев-Индустрия" трудоустроено 86 сотрудников, в ООО "Биотех" — 0. Сведения о количестве работников АО "Алев" и ТД "Алев" в ИАС Seldon Basis отсутствуют.
Напомним, как ранее сообщал Волга Ньюс со ссылкой на собственные источники, АО "Алев" в конце августа — начале сентября 2018 г. якобы сменило собственников. Правда, в ИАС Seldon Basis информация о такого рода изменениях отсутствует — совладельцем общества по-прежнему является Александр Ивлев. Однако, согласно оказавшейся в распоряжении издания аудиозаписи, в начале сентября 2018 г. состоялась встреча якобы нового собственника "Алева" Леонида Ионкиса с поставщиками компании.
На ней он сообщил о том, что задолженность компании перед кредиторами, поставщиками и налоговой службой превышает 3,5 млрд рублей. Информация о наличии у АО "Алев" серьезной задолженности подтверждается материалами КАД ВАС, опубликованными в рамках спора компании с налоговой службой. В них сообщается, что по состоянию на 23 мая 2018 г. долги "Алева" по кредитам перед Юникредитбанком, ВТБ, Россельхозбанком, а также банком "Российский капитал" составляли 2,05 млрд рублей.
На записи совещания с поставщиками якобы новый владелец "Алева" также заявлял о том, что в ближайшие месяцы планируются обращения в арбитражный суд с заявлениями о банкротстве предприятий группы "Алев". Но пока в КАД ВАС нет сведений о поступлении заявлений о банкротстве АО "Алев", ООО "Алев-Индустрия", ОО ТД "Алев", ООО "Биотех" и АО "МСЗ Кошкинский".
Последние комментарии
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?
Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.
Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.