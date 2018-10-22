В Самаре проведут городской конкурс "Автоледи"

27 октября 2018 года АО "ГСК "Югория" проводит конкурс для автолюбительниц с водительским удостоверением категории "В". Партнеры акции — ГИБДД г. Самары и сеть АЗС ОЛВИ. Конкурс состоится уже в эту субботу на площади Куйбышева (сбор участников — 10:00). Призовой фонд: 700 литров бензина, кофемашина и другие.
В программе конкурса две части: основная и творческая. В основной части конкурсантки продемонстрируют уровень своего профессионализма: знание дорожного движения, а также навыки, полученные за рулём. Вторая часть — творческая. Здесь участницы презентуют свой автомобиль и смогут покреативить от души. Поддерживается любой нестандартный подход — украшение машины на конкурс, танец, стихотворение, песня и т. д. Отмечаем: внешний вид автомобиля при этом должен соответствовать ПДД РФ.
Победителей конкурса определит жюри, в составе которого: ГИБДД, автошкола "Авто Академия", сеть заправочных автостанций ОЛВИ, ГСК "Югория".
Призы:
- 1 место — 700 литров бензина,
- 2 место — кофемашина,
- 3 место — умные часы.
- А также сертификат на прохождение курсов экстремального вождения, навигатор, музыкальная беспроводная колонка.
Примите участие в автоконкурсе и выигрывайте призы!
Заявки на участие принимаются до 25.10.2018 г. по телефону 8(927) 659 — 14 — 39 и на сайте: http://63.ugsk24.ru.
По всем интересующим вопросам, а также за дополнительной информацией обращайтесь по адресу: Адрес: Самара, ул. Советской армии, дом 221, БЦ "Луч", или по телефону: 8 (927) 659-14-39.
Последние комментарии
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...