В Самаре проведут городской конкурс "Автоледи"

27 октября 2018 года АО "ГСК "Югория" проводит конкурс для автолюбительниц с водительским удостоверением категории "В". Партнеры акции — ГИБДД г. Самары и сеть АЗС ОЛВИ. Конкурс состоится уже в эту субботу на площади Куйбышева (сбор участников — 10:00). Призовой фонд: 700 литров бензина, кофемашина и другие.

В программе конкурса две части: основная и творческая. В основной части конкурсантки продемонстрируют уровень своего профессионализма: знание дорожного движения, а также навыки, полученные за рулём. Вторая часть — творческая. Здесь участницы презентуют свой автомобиль и смогут покреативить от души. Поддерживается любой нестандартный подход — украшение машины на конкурс, танец, стихотворение, песня и т. д. Отмечаем: внешний вид автомобиля при этом должен соответствовать ПДД РФ.

Победителей конкурса определит жюри, в составе которого: ГИБДД, автошкола "Авто Академия", сеть заправочных автостанций ОЛВИ, ГСК "Югория".

Призы:

1 место — 700 литров бензина,

2 место — кофемашина,

3 место — умные часы.

А также сертификат на прохождение курсов экстремального вождения, навигатор, музыкальная беспроводная колонка.

Примите участие в автоконкурсе и выигрывайте призы!

Заявки на участие принимаются до 25.10.2018 г. по телефону 8(927) 659 — 14 — 39 и на сайте: http://63.ugsk24.ru.

По всем интересующим вопросам, а также за дополнительной информацией обращайтесь по адресу: Адрес: Самара, ул. Советской армии, дом 221, БЦ "Луч", или по телефону: 8 (927) 659-14-39.