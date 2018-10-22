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Общество

В Самаре проведут городской конкурс "Автоледи"

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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27 октября 2018 года АО "ГСК "Югория" проводит конкурс для автолюбительниц с водительским удостоверением категории "В". Партнеры акции — ГИБДД г. Самары и сеть АЗС ОЛВИ. Конкурс состоится уже в эту субботу на площади Куйбышева (сбор участников — 10:00). Призовой фонд: 700 литров бензина, кофемашина и другие.

В программе конкурса две части: основная и творческая. В основной части конкурсантки продемонстрируют уровень своего профессионализма: знание дорожного движения, а также навыки, полученные за рулём. Вторая часть — творческая. Здесь участницы презентуют свой автомобиль и смогут покреативить от души. Поддерживается любой нестандартный подход — украшение машины на конкурс, танец, стихотворение, песня и т. д. Отмечаем: внешний вид автомобиля при этом должен соответствовать ПДД РФ.

Победителей конкурса определит жюри, в составе которого: ГИБДД, автошкола "Авто Академия", сеть заправочных автостанций ОЛВИ, ГСК "Югория".

Призы:

  • 1 место — 700 литров бензина,
  • 2 место — кофемашина,
  • 3 место — умные часы.
  • А также сертификат на прохождение курсов экстремального вождения, навигатор, музыкальная беспроводная колонка.  

Примите участие в автоконкурсе и выигрывайте призы!

Заявки на участие принимаются до 25.10.2018 г. по телефону 8(927) 659 — 14 — 39 и на сайте: http://63.ugsk24.ru.

По всем интересующим вопросам, а также за дополнительной информацией обращайтесь по адресу: Адрес: Самара, ул. Советской армии, дом 221, БЦ "Луч", или по телефону: 8 (927) 659-14-39.

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Последние комментарии

Евгений Колточник 14 октября 2018 10:34 Почтальоны пройдут обучение по оказанию первой помощи

Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

Василий Ерёмин 07 октября 2018 16:47 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

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