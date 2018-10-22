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ЖКХ и благоустройство Общество

На месте провала на ул. Мориса Тореза в Самаре заменят участок теплотрассы

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На месте порыва теплотрассы на ул. Мориса Тореза, где под асфальт провалилась иномарка, ведутся земляные работы. Как сообщили в администрации города, в ночь на 21 октября произошло повреждение теплотрассы диаметром 600 мм.

Напомним, из-за коммунальной аварии автомобиль Daewoo пришлось извлекать из ямы погрузчиком при помощи троса.
Поврежденный участок теплосети был оперативно выведен из работы и огорожен. Фрагмент трубы 1997 года прокладки передан для определения причин порыва.
Все потребители в районе повреждения обеспечены теплом — для них организована резервная схема подачи тепла.
В планах теплоэнергетиков заменить изношенный участок трубопровода в ближайшие дни.
После ликвидации повреждения планируется провести восстановительные работы на участке дороги

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