На месте провала на ул. Мориса Тореза в Самаре заменят участок теплотрассы

На месте порыва теплотрассы на ул. Мориса Тореза, где под асфальт провалилась иномарка, ведутся земляные работы. Как сообщили в администрации города, в ночь на 21 октября произошло повреждение теплотрассы диаметром 600 мм.
Напомним, из-за коммунальной аварии автомобиль Daewoo пришлось извлекать из ямы погрузчиком при помощи троса.
Поврежденный участок теплосети был оперативно выведен из работы и огорожен. Фрагмент трубы 1997 года прокладки передан для определения причин порыва.
Все потребители в районе повреждения обеспечены теплом — для них организована резервная схема подачи тепла.
В планах теплоэнергетиков заменить изношенный участок трубопровода в ближайшие дни.
После ликвидации повреждения планируется провести восстановительные работы на участке дороги
Последние комментарии
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
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Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...