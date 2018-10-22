На месте провала на ул. Мориса Тореза в Самаре заменят участок теплотрассы

На месте порыва теплотрассы на ул. Мориса Тореза, где под асфальт провалилась иномарка, ведутся земляные работы. Как сообщили в администрации города, в ночь на 21 октября произошло повреждение теплотрассы диаметром 600 мм.

Напомним , из-за коммунальной аварии автомобиль Daewoo пришлось извлекать из ямы погрузчиком при помощи троса. Поврежденный участок теплосети был оперативно выведен из работы и огорожен. Фрагмент трубы 1997 года прокладки передан для определения причин порыва. Все потребители в районе повреждения обеспечены теплом — для них организована резервная схема подачи тепла. В планах теплоэнергетиков заменить изношенный участок трубопровода в ближайшие дни. После ликвидации повреждения планируется провести восстановительные работы на участке дороги