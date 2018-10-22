Шигонский район намерен войти в Топ-5 по динамике экономического развития

На днях состоялось очередное выездное заседание для утверждения стратегии социально-экономического развития муниципального района Шигонский в период до 2030 года. Напомним, что разработчиками данной стратегии является СГЭУ.
К сведению, разработка стратегии велась свыше полутора лет. Было проведено 5 стратегических советов, около десятка стратегических сессий как на базе СГЭУ, так и на базе самого муниципалитета, кроме того, был проведен форсайт "Быстрый взгляд в будущее".
Что касается устойчивого развития и экономической составляющей, то ключевая задача района войти в Топ-5 районов области по уровню и динамике экономического развития.
Этому способствует строительство консервного завода по переработке овощей, фруктов, ягод и выпуску полуфабрикатов, овощных консервов на территории жд. станции Бичевная. Проект актуальный, есть подготовленная площадка, земельный участок для выращивания. Второй проект — создание на базе предприятия "Шигоны АГРО" линии по переработке зерна и производству крахмала, пшеницы. Эта тема в тренде проекта "Стратегия лидерства".
Реализация проекта "Муниципальный центр предпринимателей", который называется "Мой бизнес" уже запущен на территории г. о. Самара и будет реализован во всех муниципалитетах.
Следующий проект — это создание инвестиционного портала. Необходимо сказать, что это не просто идея, а необходимое требование по реализации стандартов по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе.
Самый "амбициозный" проект это строительство "умной" деревни на берегу реки Уса.
Есть понятие "умные города" смарт-сити, а есть понятие таких "умных деревень", они создаются на площадках пригодных для строительства с экологически благоприятными условиями для жизни и работы. Комфортное для работы это IT-технологии, с высокоскоростным покрытием. Строительство данной деревни осуществляется по принципу экостроительства, типовая застройка по технологии умный дом. Ближайшие наши соседи, на которые мы ориентируемся это "агрогородки" в республике Беларусь и "умные деревни" в республике Казахстан.
Интересная идея создание сельскохозяйственного потребительского кооператива "Шигонский". Продвижение с/х продукции с использованием мобильного приложения. Такая практика уже реализована в республике Бурятия, Калининградской области, Ставропольском крае, Дагестан. Не требует сильных инвестиционных вложений. Продукция может распространяться не только в область, но и другие регионы. Целевые показатели: увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства до 420 к 2030 году, и до 50% доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.
Ключевая задача войти в 10-ку районов с наиболее высоким уровнем бюджетной обеспеченности и стать лидером среди муниципальных районов по внедрению цифровых технологий в управление развития территорий.
Стоит обратить внимание на проект "Открытый муниципалитет": формирование и налаживание эффективного механизма обратной связи. В принципе механизм существует, но необходимо изменить в контексте, что сейчас происходит в регионе. Здесь несколько подпроектов "Мобильная приемная", "Интернет приемная", "Дежурный по району". Предполагает содействие представителей администрации в решении вопросов, связанных с социально-экономическим развитием.
Проект "Инициативное бюджетирование" родился неспроста. Губернатор Дмитрий Азаров вышел с инициативой организовать губернаторский проект-содействие, смысл его в том, население собирается и самостоятельно определяет те проблемы, которые необходимо в приоритетном порядке решить, затем к этим проектам поступают инициативы и при условии софинансирования регион выделяет значительную часть средств на реализацию этих задач.
Последние комментарии
Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом
Здорово, что лекарства станут маркировать. Теперь можно не опасаться того, что купишь контрафакт и вместо помощи получишь непонятно что...
это вредители...нужно совсем запретить этот яд
твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла
Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.