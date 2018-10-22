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Экономическая политика Экономика и бизнес

Шигонский район намерен войти в Топ-5 по динамике экономического развития

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На днях состоялось очередное выездное заседание для утверждения стратегии социально-экономического развития муниципального района Шигонский в период до 2030 года. Напомним, что разработчиками данной стратегии является СГЭУ.

К сведению, разработка стратегии велась свыше полутора лет. Было проведено 5 стратегических советов, около десятка стратегических сессий как на базе СГЭУ, так и на базе самого муниципалитета, кроме того, был проведен форсайт "Быстрый взгляд в будущее".

Что касается устойчивого развития и экономической составляющей, то ключевая задача района войти в Топ-5 районов области по уровню и динамике экономического развития.

Этому способствует строительство консервного завода по переработке овощей, фруктов, ягод и выпуску полуфабрикатов, овощных консервов на территории жд. станции Бичевная. Проект актуальный, есть подготовленная площадка, земельный участок для выращивания. Второй проект — создание на базе предприятия "Шигоны АГРО" линии по переработке зерна и производству крахмала, пшеницы. Эта тема в тренде проекта "Стратегия лидерства".

Реализация проекта "Муниципальный центр предпринимателей", который называется "Мой бизнес" уже запущен на территории г. о. Самара и будет реализован во всех муниципалитетах.

Следующий проект — это создание инвестиционного портала. Необходимо сказать, что это не просто идея, а необходимое требование по реализации стандартов по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе.

Самый "амбициозный" проект это строительство "умной" деревни на берегу реки Уса.

Есть понятие "умные города" смарт-сити, а есть понятие таких "умных деревень", они создаются на площадках пригодных для строительства с экологически благоприятными условиями для жизни и работы. Комфортное для работы это IT-технологии, с высокоскоростным покрытием. Строительство данной деревни осуществляется по принципу экостроительства, типовая застройка по технологии умный дом. Ближайшие наши соседи, на которые мы ориентируемся это "агрогородки" в республике Беларусь и "умные деревни" в республике Казахстан.

Интересная идея создание сельскохозяйственного потребительского кооператива "Шигонский". Продвижение с/х продукции с использованием мобильного приложения. Такая практика уже реализована в республике Бурятия, Калининградской области, Ставропольском крае, Дагестан. Не требует сильных инвестиционных вложений. Продукция может распространяться не только в область, но и другие регионы. Целевые показатели: увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства до 420 к 2030 году, и до 50% доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.

Ключевая задача войти в 10-ку районов с наиболее высоким уровнем бюджетной обеспеченности и стать лидером среди муниципальных районов по внедрению цифровых технологий в управление развития территорий.

Стоит обратить внимание на проект "Открытый муниципалитет": формирование и налаживание эффективного механизма обратной связи. В принципе механизм существует, но необходимо изменить в контексте, что сейчас происходит в регионе. Здесь несколько подпроектов "Мобильная приемная", "Интернет приемная", "Дежурный по району". Предполагает содействие представителей администрации в решении вопросов, связанных с социально-экономическим развитием.

Проект "Инициативное бюджетирование" родился неспроста. Губернатор Дмитрий Азаров вышел с инициативой организовать губернаторский проект-содействие, смысл его в том, население собирается и самостоятельно определяет те проблемы, которые необходимо в приоритетном порядке решить, затем к этим проектам поступают инициативы и при условии софинансирования регион выделяет значительную часть средств на реализацию этих задач.

Гид потребителя

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