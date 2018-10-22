В театре им. Станиславского и Немировича-Данченко выступит труппа самарского театра оперы и балета

Труппа Самарского академического театра оперы и балета 11 ноября, в 19:00, выступит на сцене МАМТ им. К. С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко в Москве в рамках III Фестиваля музыкальных театров России "Видеть музыку".
Москвичи увидят оперу "Кармен" (12+) в постановке самарского театра.
"Кармен" впервые увидела свет 3 марта 1875 г. на подмостках парижского театра Опера-Комик и немедленно вызвала скандал: оперный мир "поперхнулся", увидев, как соблазнительная цыганка дарит свою любовь то солдату, то тореадору.
Композитор Петр Ильич Чайковский, который был по совместительству активным музыкальным критиком, писал: "Опера Бизе — шедевр, одна из тех немногих вещей, которым суждено отразить в себе в сильнейшей степени музыкальные стремления целой эпохи. Лет через десять "Кармен" будет самой популярной оперой в мире…" Чайковский оказался прав. Сегодня нет оперного театра, где не было бы постановки "Кармен".
Премьерные показы спектакля Самарского театра оперы и балета состоялись 20 и 21 апреля 2018 года. В постановке, режиссером который стал Георгий Исаакян, события оперы разворачиваются как цепь кинематографических сцен — воспоминаний, всплывающих в памяти Хозе, который ожидает казни за убийство возлюбленной. Вот он встречает Кармен среди работниц табачной фабрики, вот она сбегает из-под ареста, а вот из-за нее он сам становится дезертиром. Но вольная жизнь среди цыган не приносит Хозе счастья: Кармен уходит к тореадору Эскамильо. Вернуть ее нельзя — можно только убить.
По мнению режиссера, Кармен — архетип, который не имеет национальности, поэтому на сцене не воспроизводятся устоявшиеся стереотипы испанского антуража. "Несмотря на несколько больших массовых сцен, "Кармен" — камерная опера", — считает Исааякян и интерпретирует историю свободолюбивой цыганки как интимную драму человеческих взаимоотношений.
Дирижер-постановщик спектакля — Александр Анисимов; декорации и костюмы созданы главным художником САТОБ Еленой Соловьевой; художник по свету — Евгений Ганзбург (Санкт-Петербург).
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!