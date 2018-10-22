В театре им. Станиславского и Немировича-Данченко выступит труппа самарского театра оперы и балета

Труппа Самарского академического театра оперы и балета 11 ноября, в 19:00, выступит на сцене МАМТ им. К. С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко в Москве в рамках III Фестиваля музыкальных театров России "Видеть музыку".

Москвичи увидят оперу "Кармен" (12+) в постановке самарского театра.

"Кармен" впервые увидела свет 3 марта 1875 г. на подмостках парижского театра Опера-Комик и немедленно вызвала скандал: оперный мир "поперхнулся", увидев, как соблазнительная цыганка дарит свою любовь то солдату, то тореадору.

Композитор Петр Ильич Чайковский, который был по совместительству активным музыкальным критиком, писал: "Опера Бизе — шедевр, одна из тех немногих вещей, которым суждено отразить в себе в сильнейшей степени музыкальные стремления целой эпохи. Лет через десять "Кармен" будет самой популярной оперой в мире…" Чайковский оказался прав. Сегодня нет оперного театра, где не было бы постановки "Кармен".

Премьерные показы спектакля Самарского театра оперы и балета состоялись 20 и 21 апреля 2018 года. В постановке, режиссером который стал Георгий Исаакян, события оперы разворачиваются как цепь кинематографических сцен — воспоминаний, всплывающих в памяти Хозе, который ожидает казни за убийство возлюбленной. Вот он встречает Кармен среди работниц табачной фабрики, вот она сбегает из-под ареста, а вот из-за нее он сам становится дезертиром. Но вольная жизнь среди цыган не приносит Хозе счастья: Кармен уходит к тореадору Эскамильо. Вернуть ее нельзя — можно только убить.

По мнению режиссера, Кармен — архетип, который не имеет национальности, поэтому на сцене не воспроизводятся устоявшиеся стереотипы испанского антуража. "Несмотря на несколько больших массовых сцен, "Кармен" — камерная опера", — считает Исааякян и интерпретирует историю свободолюбивой цыганки как интимную драму человеческих взаимоотношений.

Дирижер-постановщик спектакля — Александр Анисимов; декорации и костюмы созданы главным художником САТОБ Еленой Соловьевой; художник по свету — Евгений Ганзбург (Санкт-Петербург).