Актер "Грани" впервые вышел на сцену Театра на Таганке

Актер театра-студии "Грань" Сергей Поздняков 2 ноября впервые сыграет Сильву в Театре на Таганке.

Напомним, пьесу Александра Вампилова худрук студии Денис Бокурадзе поставил и в "Грани", и в московском театре.

А 21 октября Сергей внепланово вышел на сцену Театра на Таганке, чтобы заменить актера, играющего в "Старшем сыне" роль Соседа. Московский дебют самарского актера прошел успешно.