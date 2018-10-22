Актер "Грани" впервые вышел на сцену Театра на Таганке

Актер театра-студии "Грань" Сергей Поздняков 2 ноября впервые сыграет Сильву в Театре на Таганке.
Напомним, пьесу Александра Вампилова худрук студии Денис Бокурадзе поставил и в "Грани", и в московском театре.
А 21 октября Сергей внепланово вышел на сцену Театра на Таганке, чтобы заменить актера, играющего в "Старшем сыне" роль Соседа. Московский дебют самарского актера прошел успешно.
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!