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Театр Культура

Актер "Грани" впервые вышел на сцену Театра на Таганке

МОСКВА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Актер театра-студии "Грань" Сергей Поздняков 2 ноября впервые сыграет Сильву в Театре на Таганке.

Напомним, пьесу Александра Вампилова худрук студии Денис Бокурадзе поставил и в "Грани", и в московском театре.

А 21 октября Сергей внепланово вышел на сцену Театра на Таганке, чтобы заменить актера, играющего в "Старшем сыне" роль Соседа. Московский дебют самарского актера прошел успешно.

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Последние комментарии

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

Денис Буянов 11 марта 2018 07:59 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!

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