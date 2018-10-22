В Нефтегорске пройдет IX "Фестиваль методических идей молодых педагогов в Самарской области – 2018"

Во вторник, 23 октября, в Юго-Восточном образовательном округе стартует двухдневный конкурс "Фестиваль методических идей молодых педагогов в Самарской области — 2018". Молодежный педагогический форум пройдет под девизом "Готовь к победам!".

23 октября в 10.00 во Дворце культуры "Нефтяник" (ул. Нефтяников, 22) состоится торжественное открытие конкурса. С 11.30 на методических площадках в школе № 1 (ул. Мира, 46) начнутся конкурсные испытания: молодые педагоги презентуют методические идеи перед экспертами и коллегами-зрителями. Выступления конкурсантов оценят экспертные группы, в состав которых входят работники образования, признанные в профессиональном сообществе региона: победители конкурса "Учитель года Самарской области" разных лет и других профессиональных конкурсов. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы по воспитанию и эффективному общению. В этот же день в ДК "Нефтяник" будут подведены итоги конкурса и объявлены победители.

24 октября в 11.00 в школе № 1 лучшие педагоги Самарской области — победители конкурсов профессионального мастерства, педагоги, подготовившие победителей и призёров олимпиад, проведут мастер-классы для молодых педагогов.