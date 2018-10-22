В Самаре прошел областной слет волонтеров "Свежий ветер"

В течение трех дней, начиная с 19 октября, в Центре социализации молодежи юные добровольцы со всего региона, пропагандирующие здоровый образ жизни, участвовали в семинарах и мастер-классах. С волонтерами-школьниками в рамках программы "Равный равному" работали специалисты в сфере образования, здравоохранения и молодежной политики.

В ходе мастер-классов и специальных семинаров вместе они работали над созданием собственных проектов по профилактике вредных привычек, которые затем смогут использоваться в школах по всей губернии. Обучающий момент — самый главный. Ведь опыта у юных волонтеров по искоренению наркомании, курения, употребления алкоголя и других вредных привычек, конечно, очень мало. А работать приходится со своими же сверстниками, которые свернули на "кривую дорожку".

"Такие волонтерские слеты очень нужны, — говорит руководитель областной социально-педагогической программы по профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни "Свежий ветер" Максим Чижов. — Одного желания у волонтеров наставлять ребят на путь истинный недостаточно. Нужно знать, как это сделать. Поэтому мы и решили проводить такие слеты, на которые собираются команды со всей Самарской области. Они не только общаются, обмениваются накопленным опытом в добровольческом движении, но и получают тот багаж знаний, который помогает им противостоять таким социальным порокам, как наркомания и алкоголизм, активно проводить профилактическую работу в своих школах и колледжах. На этот раз в Самарском Центре социализации молодежи собрались более 250 волонтеров".

Действительно, масса всевозможных соблазнов окружает наших детей. Особенно в подростковом возрасте, когда небольшой житейский опыт не позволяет отличить мнимые ценности от ложных. Иной раз это приводит к трагическим последствиям.

"Наши волонтеры уже более или менее определились со своим жизненным выбором, — отметила руководитель молодежного объединения "Свежий ветер" Александра Пархета. — Это, в первую очередь, отказ от вредных привычек и активный образ жизни. Теперь наша общая задача приобщить к этому всех учащихся нашего региона. Как? На этот вопрос они получат ответ на пяти мастер-классах различной направленности. Это и ораторское мастерство, и пропаганда ЗОЖ, создание социальных видеороликов и другие. Здоровый образ жизни — это не только физкультура и спорт, но и здоровое мышление, которое мы прививаем нашим волонтерам, а уже те — своим сверстникам".

Среди приглашенных специалистов — сотрудники областного центра медицинской профилактики, Самарского социально-педагогического университета, наркодиспансера, социальные психологи. Выработанные на мастер-классах теоретические наработки и проекты волонтеры будут использовать в своей профилактической деятельности непосредственно в учебных заведениях.

"С пятого класса я увлекся волонтерством, — делится студент 2- курса Поволжского государственного колледжа Артем Гончаров. — По программе "Свежий ветер" в ЦСМ занимаюсь уже три года. Я встречал подростков, который пошли по неправильному пути, поддались вредным привычкам. Мне их искренне жаль. Столько хорошего они упустили в своей жизни. Но еще не поздно. И мы с товарищами стараемся им помочь. Сам я активно занимаюсь спортом, активно участвую в волонтерском движении. Времени на дурное просто нет. Мы сами должны подавать всем ребятам пример здорового образа жизни. Как у десантников, никто кроме нас".

Позицию Артема полностью разделяет и учащаяся 11-го класса СОШ N11 г. Кинель Ольга Ажажа. Учителя обратили внимание на целеустремленность и активную позицию Ольги и посоветовали обратить эти качество на пользу волонтерства. Ей и самой понравилось в добровольческом движении то, что она смогла реализовать себя, помогая к тому же и людям. "Дурным привычкам подвержены только слабые, — считает Ольга. — А мне хочется видеть вокруг себя сильных, здоровых и увлеченных делом людей. И я все буду делать для того, чтобы мир и люди стали лучше". Не лишне добавить, что будущую работу она связывает с учительством.