Сызранские школьники победили в финале Всероссийской программы "Ученическое самоуправление"

Сызранские школьники одержали убедительную победу в ходе финала Всероссийской программы "Ученическое самоуправление".

Абсолютным победителем, получившим звание "Лучший лидер ученического самоуправления" (первое место), стал Ростислав Родионов ученик школы № 27 города Сызрань. Второе место в этой же номинации заняла Наталья Васильева, учащаяся школы № 14 города Сызрань.

8-12 октября в Москве прошли финальные мероприятия Всероссийской программы "Ученическое самоуправление". Организаторами программы "Ученическое самоуправление" является Министерство просвещения Российской Федерации и Российский Союз Молодёжи.

В этом году в программе приняли участие более 2500 школ из 50 субъектов Российской федерации. В финале принимали участие представители образовательных организаций из 21 региона России: 15 ученических советов, 16 лидеров ученических советов, 12 специалистов вышли в финал.

На протяжении пяти дней участники соревновались в различных конкурсных испытаниях, демонстрирующих достижения школьных советов и лучших качеств лидеров и специалистов, занимающихся развитием ученического самоуправления.