"Самараэнерго" внедряет элементы искусственного интеллекта в работе с клиентами

С 23 октября года абоненты ПАО "Самараэнерго" смогут воспользоваться автоматизированным голосовым сервисом для передачи показаний приборов учета электроэнергии. Этот сервис компания запускает совместно с "Ростелекомом". Об этом 22 октября сообщила пресс-служба "Самараэнерго".

При звонке в контакт-центр "Самараэнерго" по телефонному номеру 800 1000 763 в тональном режиме звонок примет автоответчик, который предложит сообщить номер лицевого счета, адрес абонента и показания прибора учета. После распознавания и обработки речевой информации данные автоматически будут записаны в информационную систему "Самараэнерго" для дальнейшего формирования счета.

В пресс-службе компании пояснили, что абоненты, как и ранее, могут воспользоваться привычными им способами передачи показаний приборов в отделениях ПАО "Самараэнерго", через личный кабинет на сайте компании, посредством sms-сообщения или при телефонном разговоре с операторами контактного центра.