16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Новым директором Самарского филиала "Т Плюс" станет Александр Гришатов Специалисты ССК раскрасили лето самарцев незабываемыми впечатлениями Дмитрий Трушков: "Объем инвестиций вырос в несколько раз" Директором Самарской ГРЭС назначен Игорь Кушель Росводресурсы скорректировали режим работы Жигулевской ГЭC

Энергетика ТЭК

"Самараэнерго" внедряет элементы искусственного интеллекта в работе с клиентами

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 56
Версия для печати

С 23 октября года абоненты ПАО "Самараэнерго" смогут воспользоваться автоматизированным голосовым сервисом для передачи показаний приборов учета электроэнергии. Этот сервис компания запускает совместно с "Ростелекомом". Об этом 22 октября сообщила пресс-служба "Самараэнерго".

При звонке в контакт-центр "Самараэнерго" по телефонному номеру 800 1000 763 в тональном режиме звонок примет автоответчик, который предложит сообщить номер лицевого счета, адрес абонента и показания прибора учета. После распознавания и обработки речевой информации данные автоматически будут записаны в информационную систему "Самараэнерго" для дальнейшего формирования счета.

В пресс-службе компании пояснили, что абоненты, как и ранее, могут воспользоваться привычными им способами передачи показаний приборов в отделениях ПАО "Самараэнерго", через личный кабинет на сайте компании, посредством sms-сообщения или при телефонном разговоре с операторами контактного центра.

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 19 января 2015 03:56 ВоТГК: Тепловой тариф "ПТС" - средний для ПФО

А все же аудит надо провести.

Thought Mind 05 сентября 2014 18:35 Самарский "Левит" получит контроль над московской "ГЭС-2"

Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября

Thought Mind 04 сентября 2014 19:37 Самарский "Левит" получит контроль над московской "ГЭС-2"

ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.

Dmitriy Solodukha 25 августа 2014 04:51 "Солар Системс" рассматривает перспективы строительства солнечных электростанций в Самарской области

Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)

Thought Mind 22 мая 2014 15:55 "Самараэнерго" займет у Газбанка 1 млрд рублей

СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.

Фото на сайте

Специалисты ССК раскрасили лето самарцев незабываемыми впечатлениями

Специалисты ССК раскрасили лето самарцев незабываемыми впечатлениями

Запуск подстанции напряжением 110/10 кВ "Стадион"

Запуск подстанции напряжением 110/10 кВ "Стадион"

Жигулевская ГЭС поздравила лучших выпускников городских школ

Жигулевская ГЭС поздравила лучших выпускников городских школ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4