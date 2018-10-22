Нападающий Семен Валуйский вернулся в "Ладу"

Хоккейный клуб "Лада" заключил контракт с нападающим Семеном Валуйским. Воспитанник тольяттинского хоккея отыграл за "Ладу" 6 сезонов (205 матчей, 54 (27+27) очка, 96 минут штрафа), а в нынешнем сезоне сыграл 10 матчей за владивостокский "Адмирал".

В прошлом сезоне в 34 матчах чемпионата КХЛ за "Ладу" Валуйский набрал 14 (7+7) очков, 14 минут штрафа при показателе полезности +1.

"Возвращение воспитанников тольяттинского хоккея является для нас приоритетом. Как только появляется такая возможность, то мы стараемся ей воспользоваться. Надеемся, что в родной команде Семен Валуйский проявит лучшие качества и будет радовать своей игрой тольяттинских болельщиков", - заявил спортивный директор "Лады" Владимир Кречин.

Играть нападающий будет под № 9, сообщает официальный сайт клуба.