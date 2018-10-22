В Самаре пройдет турнир по дзюдо памяти Владимира Кейлина

В Самаре, 23 и 24 октября, в универсальном комплексе "МТЛ Арена" (г. Самара, ул. Советской Армии, 253а) состоится открытый турнир Самарской области среди юношей и девушек до 13 лет памяти Владимира Кейлина по дзюдо.

23 октября на татами выйдут юноши в весовых категориях 30 кг, 38 кг, 46 кг, 55 кг, девушки в весовых категориях 28 кг, 36 кг, 44 кг, 52 кг. Начало соревнований в 11.00, в 16.00 торжественное открытие, после него состоятся финалы и награждение.

24 октября за медали будут бороться дзюдоисты в весовых категориях 34 кг, 42 кг, 50 кг, + 55 кг, дзюдоистки в весовых категориях 32 кг, 40 кг, 48 кг, +52 кг. Начало соревнований в 11.00, в 18.00 — награждение победителей.

В 2015 году турнир по дзюдо памяти Кейлина впервые был проведен в Кинеле, где жил Владимир Михайлович. C 2016 года соревнования приобрели уже областной масштаб и проходят в Самаре. На этот раз планируется участие порядка 300 спортсменов, представляющих Самарскую, Ульяновскую, Оренбургскую, Саратовскую, Татарстан, Башкортостан, сообщает министерство спорта Самарской области.