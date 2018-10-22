16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Пляжные "Крылья Советов" вышли в суперфинал Пляжные "Крылья" начали самарский этап розыгрыша чемпионата России с поражения от "Спартака" В Самаре пройдет заключительный этап чемпионата России по пляжному футболу XVII Всероссийский фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого прибудет в Самару 25 июля Тольяттинская яхтсменка Диана Сабирова взяла "бронзу" юниорского чемпионата мира

Остальные Спорт

В Тольятти построены две новые спортивные площадки

ТОЛЬЯТТИ. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати

В Тольятти были завершено строительство двух новых спортивных площадок.

Одна построена на территории Тольяттинского машиностроительного колледжа (Южное шоссе, 119), вторая около коррекционной школы-интерната № 5  для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ул.Лесная, 13). Строительство площадок проведено на средства областного бюджета в рамках реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта Самарской области на 2014–2020 годы".

Площадки имеют размеры 28 на 56 метров, хоккейные стеклопластиковые борта, покрытие — искусственный газон Condor Grass  (Голландия). Объект приспособлен для круглогодичной эксплуатации и заливки льда в зимнее время года.

Всего в 2018 году в рамках программы Самарской области "Развитие физической культуры и спорта Самарской области на 2014–2020 годы" в регионе будет открыто 20 площадок, из них 3 — в Тольятти. Третья площадка в Тольятти размером 20 на 40 метров возводится около спортивного комплекса "Олимп" (Приморский бульвар, д. 49). В настоящее время степень ее готовности, по данным специалистов, составляет около 95%, сообщает министерство спорта Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

маргарита брындина 24 сентября 2017 16:31 "Мистер Вселенная-2017" из Самары: "Я человек скромный от природы"

Какой красавчик)))

Александр Визгалин 07 декабря 2014 19:34 В Новокуйбышевске среди школьников прошли соревнования по авиамодельному спорту

Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.

Boris Gorodetsky 22 августа 2014 07:02 Депутат Александр Гусев: "Территория парка "Молодежный" от строительства Дворца единоборств не пострадает"

Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....

Vladimir Ignatev 21 мая 2014 05:30 В Красноярском районе открыли новый универсальный спортзал

Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.

Иванов Александр 21 октября 2013 13:53 "Буревестники" сразятся за Кубок Самары по американскому футболу с московскими "Драконами"

"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...

Фото на сайте

Рождественские гонки на собачьих упряжках

Рождественские гонки на собачьих упряжках

Кубок России и первенство России по пляжному теннису среди юношей и девушек до 17 лет

Кубок России и первенство России по пляжному теннису среди юношей и девушек до 17 лет

XIII первенство России по мини-гольфу

XIII первенство России по мини-гольфу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4