В Тольятти построены две новые спортивные площадки

В Тольятти были завершено строительство двух новых спортивных площадок.
Одна построена на территории Тольяттинского машиностроительного колледжа (Южное шоссе, 119), вторая около коррекционной школы-интерната № 5 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ул.Лесная, 13). Строительство площадок проведено на средства областного бюджета в рамках реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта Самарской области на 2014–2020 годы".
Площадки имеют размеры 28 на 56 метров, хоккейные стеклопластиковые борта, покрытие — искусственный газон Condor Grass (Голландия). Объект приспособлен для круглогодичной эксплуатации и заливки льда в зимнее время года.
Всего в 2018 году в рамках программы Самарской области "Развитие физической культуры и спорта Самарской области на 2014–2020 годы" в регионе будет открыто 20 площадок, из них 3 — в Тольятти. Третья площадка в Тольятти размером 20 на 40 метров возводится около спортивного комплекса "Олимп" (Приморский бульвар, д. 49). В настоящее время степень ее готовности, по данным специалистов, составляет около 95%, сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...