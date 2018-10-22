В Тольятти построены две новые спортивные площадки

В Тольятти были завершено строительство двух новых спортивных площадок.

Одна построена на территории Тольяттинского машиностроительного колледжа (Южное шоссе, 119), вторая около коррекционной школы-интерната № 5 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ул.Лесная, 13). Строительство площадок проведено на средства областного бюджета в рамках реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта Самарской области на 2014–2020 годы".

Площадки имеют размеры 28 на 56 метров, хоккейные стеклопластиковые борта, покрытие — искусственный газон Condor Grass (Голландия). Объект приспособлен для круглогодичной эксплуатации и заливки льда в зимнее время года.

Всего в 2018 году в рамках программы Самарской области "Развитие физической культуры и спорта Самарской области на 2014–2020 годы" в регионе будет открыто 20 площадок, из них 3 — в Тольятти. Третья площадка в Тольятти размером 20 на 40 метров возводится около спортивного комплекса "Олимп" (Приморский бульвар, д. 49). В настоящее время степень ее готовности, по данным специалистов, составляет около 95%, сообщает министерство спорта Самарской области.