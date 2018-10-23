Исторический парк приглашает на "Умный четверг", посвященный самарскому писателю-юмористу Алексею Подурову

"Умный четверг" — очередная встреча в рамках совместного проекта Исторического парка Самары с Самарской областной научной библиотекой.

"История одной книги: Алексей Подуров (Педро) и его "европейцы". Ведущий — исследователь самарской литературы Георгий Квантришвили.

Быть писателем за тысячу верст от столиц — этот экстрим даже сейчас не каждому по плечу. Для подсчета упоминаний о самарском писателе-юмористе Алексее Подурове хватит пальцев одной руки. Но живые, дышащие, актуальнейшие рассказы о нас с вами и судьба их автора достойны возвращения к жизни даже после столетнего забвения. Интересные факты о жизни и творчестве этого забытого самарского литератора узнаете на лекции.

Ожидает, кстати, не просто лекция, а настоящая театральная читка произведения о самарцах началах XX века. С участием актера самарского театра "Город" Бориса Трейбича.

Встреча состоится 25 октября в 16:00. Вход свободный. Возрастные ограничения 6+. Предварительная запись по телефону: 250-01-52