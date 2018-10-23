Исторический парк приглашает на "Умный четверг", посвященный самарскому писателю-юмористу Алексею Подурову

"Умный четверг" — очередная встреча в рамках совместного проекта Исторического парка Самары с Самарской областной научной библиотекой.
"История одной книги: Алексей Подуров (Педро) и его "европейцы". Ведущий — исследователь самарской литературы Георгий Квантришвили.
Быть писателем за тысячу верст от столиц — этот экстрим даже сейчас не каждому по плечу. Для подсчета упоминаний о самарском писателе-юмористе Алексее Подурове хватит пальцев одной руки. Но живые, дышащие, актуальнейшие рассказы о нас с вами и судьба их автора достойны возвращения к жизни даже после столетнего забвения. Интересные факты о жизни и творчестве этого забытого самарского литератора узнаете на лекции.
Ожидает, кстати, не просто лекция, а настоящая театральная читка произведения о самарцах началах XX века. С участием актера самарского театра "Город" Бориса Трейбича.
Встреча состоится 25 октября в 16:00. Вход свободный. Возрастные ограничения 6+. Предварительная запись по телефону: 250-01-52
Последние комментарии
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.
Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((
Может и озеро уже частное? Странновато.
Молодца! Хорошее начало!