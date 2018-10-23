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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Бизнес стал использовать "Виртуальную АТС" на 35% чаще

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В первом полугодии 2018 года самарский бизнес использовал услугу умной телефонии от МегаФона чаще, чем годом ранее. Растущую популярность сервиса в компании объясняют регулярным апгрейдом. Так, осенью в "Виртуальной АТС" появилась новая функция — возможность записи и хранения звонков, совершаемых сотрудниками. Это способствует улучшению клиентского сервиса и упрощает процесс подготовки новых специалистов.

Больше функций

"Виртуальную АТС" сложно назвать новой услугой: она появилась несколько лет назад и уже успела стать одной из наиболее популярных у корпоративных клиентов МегаФона. Но если первоначально она была заточена под организацию умной телефонии в офисе и экономию за счет отказа от стационарных АТС и услуг ИТ-специалистов (всю техническую поддержку осуществляют инженеры МегаФона), то впоследствии услуга значительно расширила функционал. Так, стало возможным использовать ее для оптимизации работы службы продаж. С "Виртуальной АТС" звонки не просто переадресовываются в нужное подразделение: можно собирать аналитику по вызовам — например, легко выяснить, в какие дни поступает наибольшее количество звонков, из каких городов обращаются потенциальные покупатели. Подобная информация помогает более гибко управлять бизнесом и оперативно принимать решения, влияющие на его прибыльность.

"Учебник" и "справочник"

Новая функция "Виртуальной АТС" — запись и хранение любых звонков, в том числе совершаемых сотрудниками фирмы со стационарных и мобильных телефонов — может быть полезной клиентам МегаФона в самых разных ситуациях. Первая из них — необходимость контролировать персонал. О чем и, главное, как новички общаются с клиентами? Не используют ли сотрудники служебные телефоны для личных звонков? С "Виртуальной АТС" получить ответ на эти вопросы стало очень легко.

Вторая "типичная" ситуация — обучение новичков. Им можно дать для прослушивания записи разговоров опытных специалистов в качестве образца. А бывалые менеджеры по продажам могут использовать свои же аудиозаписи как "записную книжку": когда сотрудник ведет по 50-100 клиентов, сложно запомнить, о чем шел разговор с каждым из них. Новая функция "Виртуальной АТС" поможет детально восстановить ход предыдущей беседы — для того, чтобы следующая была максимально результативной. Наконец, если возникнет конфликтная ситуация, будет просто выяснить, кто прав — сотрудник или клиент. Достаточно прослушать запись.

Облачная телефонная станция имеет и другие преимущества. Это, например, высокое качество IP-телефонии, значительно превышающее показатели мобильной связи и аналоговых каналов. Кроме того, "Виртуальная АТС" удобна в использовании — те же запись и хранение звонков можно подключить самостоятельно в "Личном кабинете" услуги. Таким образом, она помогает клиентам МегаФона решать, как минимум три задачи, актуальные для бизнеса: быть на связи в любом уголке мира (без ненужных проводов и дорогостоящего офисного оборудования), экономить на организации связи и обеспечивать высокий уровень клиентского сервиса. А представителям финансового сектора и ряда других отраслей услуга поможет еще и выполнить требования законодательства — для них запись переговоров является обязательным условием.

Инструмент для любого бизнеса

Удобство "Виртуальной АТС" закономерно отражается на числе подключений этой услуги в Самарской области: в первом полугодии 2018 года она стала почти на 40% популярнее, чем в аналогичном периоде 2017-го. Какие же конкретные задачи (помимо экономии и собственно организации связи) решают таким образом корпоративные клиенты МегаФона?

Компания "МАНГ-Бетон", специализирующаяся на производстве бетона и вибропрессованных изделий, использует "Виртуальную АТС" для анализа рекламы и увеличения продаж. Рекламную кампанию можно запустить с любым телефоном, подключенным к корпоративной группе в "Виртуальной АТС". Периодически меняя номера, легко просчитать, сколько было обращений, насколько оперативно отреагировали на них специалисты по продажам и т. д. В итоге клиентам "МАНГ-Бетон" гарантированы оперативность и стабильность выполнения заказов.

Компания "SAMCOM" занимается грузоперевозками по направлению "Россия — Казахстан — Россия". Для повышения эффективности работы с потенциальными клиентами "SAMCOM" использует дополнительный сервис "Аналитика" услуги "Виртуальная АТС": компании важно не пропустить ни одного звонка и вести статистику по каждому менеджеру. Результат — рост числа клиентов и укрепление репутации компании.

"У каждого нашего клиента есть свои уникальные особенности. Но "Виртуальная АТС" может быть полезна всем: и малому бизнесу, и крупнейшим предприятиям. Просто в широком функционале услуги каждый находит свои плюсы. Развивая этот сервис, мы делаем его по-настоящему универсальным бизнес-инструментом — в том числе с точки зрения его стоимости. Поэтому всего за год потребность в услуге увеличилась на 35%. И думаю, это только начало", — комментирует Екатерина Соломонова, директор по развитию корпоративного бизнеса Поволжского филиала компании "МегаФон".

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