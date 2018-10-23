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"Лада-Фристайл" взяла золото первенства мира по фитнес-аэробике

АМСТЕРДАМ. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 15 по 21 октября в городе Лейден состоялись чемпионат и первенство мира по фитнес-аэробике. Самарскую область представляли пять команд, которые завоевали золото и бронзу.

На чемпионате мира третье место заняла команда из Самары "Голд Спейс" (аэробика - 5 человек, мужчины и женщины, 17 лет и старше, тренеры - Брызгалова Мария, Михнова Виктория).

Команда из Тольятти "Ди легион" (хип-хоп-большая группа, мужчины и женщины, 12 лет и старше, тренеры - Чистякова Екатерина, Чистякова Евгения) стала седьмой.

На первенстве мира золото завоевала тольяттинская команда "Лада-Фристайл" (степ-аэробика , юниоры и юниорки 14-16 лет, тренеры - Замыцкова Галина, Трущелева Наталья).

Пятыми финишировали спортсмены тольяттинской "Юниверсал тим" (хип-хоп, юноши и девушки, 7-13 лет, тренеры - Чистякова Екатерина, Чистякова Евгения).

Команда "Отрада" из Отрадного заняла восьмое место (аэробика-5 человек, юниоры и юниорки, 14-16 лет, тренер - Жарова Галина)

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