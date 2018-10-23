"Ленинград" летом даст концерт на "Самара Арене"

Группа "Ленинград" объявила о проведении стадионного тура по России в следующем году. На "Самара Арене" концерт запланирован на 3 июля, сообщает в Instagram лидер группы Сергей Шнуров.

Недавно он побил собственный рекорд: на стадионе "Санкт-Петербург" "Лениград" собрал более 65 тысяч зрителей.

В 2019 году группа планирует выступить на девяти стадионах страны, где проходил чемпионат мира по футболу-2018, и собрать там 400 тыс. человек

Откроется тур 4 июня в Калининграде. Затем "Лениград" посетит "Открытие Арену" в Москве, Нижний Новгород (19 июня), Казань (28 июня), Самару (3 июля), Екатеринбург (12 июля), Ростов (6 сентября), Волгоград (21 сентября). Завершится тур на арене "Санкт-Петербург" 12 октября.