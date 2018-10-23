На ул. Антонова-Овсеенко больше часа стояли трамваи из-за поломки вагона

Во вторник, 23 октября, в 8:11, на ул. Антонова-Овсеенко, в районе Педуниверситета в Самаре сломался трамвай, сообщили транспортники корреспонденту Волга Ньюс.

У следовавшего "в город" трамвая № 13 произошла поломка колесной пары, из-за чего он не смог ехать дальше.

Движение трамваев в этом направлении остановили и возобновили в 9:24.