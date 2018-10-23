Несколько самарцев поставили на поток фиктивную регистрацию мигрантов

В Самаре в суд направили уголовное дело четверых жителей области, обвиняемых в организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия, с января 2016 г. по сентябрь 2017 г. в Самаре полицейские при проверке документов у иностранцев изъяли 191 поддельное уведомление о прибытии в место пребывания. По 14 адресам физических лиц граждане республик ближнего зарубежья фактически не проживали. Позже правоохранители получили информацию, что к организации незаконной миграции может быть причастен 51-летний самарец и трое его близких родственников.
Сотрудники полиции полагают, что 44-летняя женщина и 50-летний мужчина регистрировали мигрантов по месту пребывания в Самаре, фактически не предоставляя им жилье. А 38-летняя женщина незаконно ставила их на миграционный учет, заключая фиктивные трудовые договоры. Иностранцы приезжали в Россию, якобы чтобы работать в ООО, которое не вело никакой финансово-хозяйственной деятельности.
По данным полиции, 50-летний подозреваемый с 1983 по 2018 г. привлекался к уголовной ответственности за различные преступления 12 раз.
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В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .