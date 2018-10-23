Несколько самарцев поставили на поток фиктивную регистрацию мигрантов

В Самаре в суд направили уголовное дело четверых жителей области, обвиняемых в организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, с января 2016 г. по сентябрь 2017 г. в Самаре полицейские при проверке документов у иностранцев изъяли 191 поддельное уведомление о прибытии в место пребывания. По 14 адресам физических лиц граждане республик ближнего зарубежья фактически не проживали. Позже правоохранители получили информацию, что к организации незаконной миграции может быть причастен 51-летний самарец и трое его близких родственников.

Сотрудники полиции полагают, что 44-летняя женщина и 50-летний мужчина регистрировали мигрантов по месту пребывания в Самаре, фактически не предоставляя им жилье. А 38-летняя женщина незаконно ставила их на миграционный учет, заключая фиктивные трудовые договоры. Иностранцы приезжали в Россию, якобы чтобы работать в ООО, которое не вело никакой финансово-хозяйственной деятельности.

По данным полиции, 50-летний подозреваемый с 1983 по 2018 г. привлекался к уголовной ответственности за различные преступления 12 раз.